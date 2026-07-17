Alma Boch negirala krivnju: Njezina tvrtka izabrana je na javnom pozivu na koji su se javile još dvije

Alma Boch je jutros oko 9.30 dovedena na ispitivanje, a nakon toga će USKOK odlučiti hoće li za nju predlagati određivanje istražnog zatvora. Iznijela je obranu pred USKOK-om i negirala je krivnju. Sumnjiči ju se za pomaganje u zloporabi položaja. Ivan Devčić bi na USKOK-u trebao biti ispitan u 12 sati.

Devčić se sumnjiči da je kao šef javne nabave u MORH-u rascjepkao javne nabave za nabavku čizmi, a taj je posao onda dobila tvrtka Alme Boch. Njezina tvrtka je izabrana na javnom pozivu na koji su se javile još dvije tvrtke. On se sumnjiči za zloporabu položaja, a inkriminirana šteta je 300.000 kuna.