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ISPITIVANJE PRED USKOKOM

Alma Boch negirala krivnju: Njezina tvrtka izabrana je na javnom pozivu na koji su se javile još dvije

Zageb: Uhićena Alma Boch dovedena na ispitivanje u USKOK
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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VL
Autor
Ivana Jakelić
17.07.2026.
u 12:17

Ivan Devčić sumnjiči se za zloporabu položaja, a inkriminirana šteta je 300.000 kuna

Alma Boch je jutros oko 9.30 dovedena na ispitivanje, a nakon toga će USKOK odlučiti hoće li za nju predlagati određivanje istražnog zatvora. Iznijela je obranu pred USKOK-om i negirala je krivnju. Sumnjiči ju se za pomaganje u zloporabi položaja. Ivan Devčić bi na USKOK-u trebao biti ispitan u 12 sati.

Devčić se sumnjiči da je kao šef javne nabave u MORH-u rascjepkao javne nabave za nabavku čizmi, a taj je posao onda dobila tvrtka Alme Boch. Njezina tvrtka je izabrana na javnom pozivu na koji su se javile još dvije tvrtke. On se sumnjiči za zloporabu položaja, a inkriminirana šteta je 300.000 kuna.

VIDEO Vlasnica zagrebačke tvrtke dovedena na ispitivanje u sklopu afere koja potresa MORH
Zageb: Uhićena Alma Boch dovedena na ispitivanje u USKOK
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Ključne riječi
Ivan Devčić USKOK Alma Boch

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