Glavni ravnatelj policije uputio je stručni tim u Zadar zbog teškog incidenta u Benkovcu

U Benkovcu se od 22. do 29. kolovoza 2025. održava kulturni program, javno okupljanje koje je uredno prijavljeno policiji, stoji u priopćenju Ravnateljstva policije. Naime ističu kako se manifestacija se provodila uz podršku Ministarstva kulture i medija, Grada Benkovca, Zadarske županije i Zaklade Kultura nova. Za isti datum, 22. kolovoza, prijavljen je i održan mirni prosvjed branitelja. Policija je za oba događanja izradila planove osiguranja temeljene na sigurnosnoj procjeni te provela sve predviđene mjere.

"Tijekom osiguranja policija je zaprimila prijave i pružila nekoliko intervencija temeljem zahtjeva sudionika oba javna okupljanja - novinarke koja je ujedno i predstavnica organizatora kulturnog događanja te poziv jednog od sudionika mirnog prosvjeda branitelja" ističu u prioćenju.

Kako bi se dodatno provjerilo postupanje policijskih službenika koji su bili zaduženi za osiguranje, glavni ravnatelj policije uputio je stručni tim u Policijsku upravu zadarsku sa zadatkom da ispitaju je li policijsko postupanje bilo u skladu s pravilima struke. "Zadarska policija raspolaže snimkama javnog okupljanja, kao i javno objavljenim snimkama, koje su obuhvaćene kriminalističkim istraživanjem radi utvrđivanja svih okolnosti javnih okupljanja te eventualnog protupravnog ponašanja sudionika. S ciljem utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja i postupanja policijskih službenika koji su provodili osiguranje, glavni ravnatelj policije uputio je stručni tim u Policijsku upravu zadarsku. Zadaća stručnog tima je utvrditi je li policijsko postupanje bilo sukladno pravilima struke" zaključili su iz Ravnateljstva policije.