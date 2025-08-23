Naši Portali
PROVJERA POSTUPANJA SLUŽBENIKA

Glavni ravnatelj policije uputio je stručni tim u Zadar zbog teškog incidenta u Benkovcu

Zagreb: Policija na Trgu kralja Tomislava
Foto: Antonio Jakus/PIXSELL
VL
Autor
Korina Baretić
23.08.2025.
u 12:46

"Zadarska policija raspolaže snimkama javnog okupljanja, kao i javno objavljenim snimkama, koje su obuhvaćene kriminalističkim istraživanjem radi utvrđivanja svih okolnosti javnih okupljanja te eventualnog protupravnog ponašanja sudionika" poručili su iz Ravnateljstva.

U Benkovcu se od 22. do 29. kolovoza 2025. održava kulturni program, javno okupljanje koje je uredno prijavljeno policiji, stoji u priopćenju Ravnateljstva policije. Naime ističu kako se manifestacija se provodila uz podršku Ministarstva kulture i medija, Grada Benkovca, Zadarske županije i Zaklade Kultura nova. Za isti datum, 22. kolovoza, prijavljen je i održan mirni prosvjed branitelja. Policija je za oba događanja izradila planove osiguranja temeljene na sigurnosnoj procjeni te provela sve predviđene mjere.

Pogledajte snimku incidenta u Benkovcu zbog kojeg je otkazan Festival Nosi se

"Tijekom osiguranja policija je zaprimila prijave i pružila nekoliko intervencija temeljem zahtjeva sudionika oba javna okupljanja - novinarke koja je ujedno i predstavnica organizatora kulturnog događanja te poziv jednog od sudionika mirnog prosvjeda branitelja" ističu u prioćenju.

Kako bi se dodatno provjerilo postupanje policijskih službenika koji su bili zaduženi za osiguranje, glavni ravnatelj policije uputio je stručni tim u Policijsku upravu zadarsku sa zadatkom da ispitaju je li policijsko postupanje bilo u skladu s pravilima struke. "Zadarska policija raspolaže snimkama javnog okupljanja, kao i javno objavljenim snimkama, koje su obuhvaćene kriminalističkim istraživanjem radi utvrđivanja svih okolnosti javnih okupljanja te eventualnog protupravnog ponašanja sudionika. S ciljem utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja i postupanja policijskih službenika koji su provodili osiguranje, glavni ravnatelj policije uputio je stručni tim u Policijsku upravu zadarsku. Zadaća stručnog tima je utvrditi je li policijsko postupanje bilo sukladno pravilima struke" zaključili su iz Ravnateljstva policije.
benkovac

GO
goodbadugly
13:03 23.08.2025.

Pljuvanje po hrvatskoj i hrvatima je po nekima to sloboda govora i kultura i umjetnost.

KR
Kradomicekradeze&
12:52 23.08.2025.

Je li stručni tim ikad upućen u Jazovku da se istraže zvjerski zločini partizana? Ili su u tu svrhu možda poslali Šeksa?

BO
Bogy70
13:16 23.08.2025.

Ako se festival kulture zove "Nosi se", onda zbilja ne znam gdje ide naše društvo.

