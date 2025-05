Gdje je, dovraga, Elon Musk? I što se dogodilo s njegovim planom kresanja troškova?

Jednom riječju – nigdje i ništa. Odnosno, to su dvije. Jedan od najbogatijih ljudi svijeta najednom je nestao iz kruga oko Trumpa što se moglo nazrijeti iz nekih napisa prema kojima američki predsjednik nije bio osobito sretan što mu se Musk, često nepozvan, mota po Bijeloj kući nakon što se doselio u neposrednu blizinu njegove vile na imanju Mar-a-Lago. Ali, Musk se od Trumpa morao udaljiti i zbog prirode stvari jer su nastali problemi s Teslom. I zbog njegovih politika i zbog trgovinskog rata koji je upravo Trump počeo s Kinom, a gdje je glavnina Tesline proizvodnje.

- Neću više moći toliko vremena posvećivati DOGE-u od svibnja bit će to samo jedan do dva dana tjedno, rekao je u jednom trenutku Musk gdje je DOGE, naravno, Department of Government Efficiency. Rezultat njegova 'povratka' u Teslu se vidi, dionice tvrtke u posljednjih mjesec dana porasle su za više od 50 posto. Ali se vidi i rezultat njegova rada na kresanju troškova države, a to je - ništa. Kako piše The Washington Post kojemu se doista može vjerovati još i više nakon što je njegov vlasnik Jeff Bezos sklopio primirje s Donaldom Trumpom, praktično niti jedna mjera planirana za provođenje kroz DOGE nije uspjela, ili je dokinuta ili je vraćena na početne postavke. Moralo se otkazati plan smanjenja telefonskih usluga za zahtjeve za mirovinu i invalidninu nakon što je mjera izazvala ogorčenje zakonodavaca, starijih osoba i zagovornika. Smanjenje broja zaposlenih i premještaj koji predvodi DOGE usporava tempo obrade zahtjeva jer uredi na terenu gube dugogodišnje osoblje i dobivaju manji broj neiskusnih zamjena, piše list.

Web stranica Uprave za socijalno osiguranje srušila se, naime, četiri puta u 10 dana u ožujku jer su serveri bili preopterećeni, što je milijunima umirovljenika i osoba s invaliditetom blokiralo prijavu na njihove online račune. Dalje, promjene na web stranici agencije koje je pokrenuo DOGE gotovo svakodnevno uzrokuju padove sustava, a korisnici telefona žale se na prekinute pozive i duga vremena čekanja. Padovi internetskih stranica socijalnog trajali su od 20 minuta pa do cijelog dana. Zamrzavanje potrošnje koje je nametnuo DOGE dovodi do nestašice osnovnog uredskog pribora, od tonera za pisače do slušalica s telefonom koje su osoblju potrebne za obavljanje posla. U Upravi za socijalno osiguranje nekim zaposlenicima nestaje papira, olovaka i tonera za pisače jer je američka služba DOGE postavila ograničenje potrošnje od 1 dolara na kreditne kartice koje izdaje vlada. Te kartice koristile su se za pokrivanje svega, od odvoza otpada iz kontejnera u nacionalnim parkovima do tekućeg dušika za vojna istraživanja koja se provode u cilju spašavanja života. Da bi onda minulog petka čelnici Centra za socijalno osiguranje rekli zaposlenicima da agencija ukida sigurnosnu provjeru, razvijenu na zahtjev DOGE-a, koja je trebala iskorijeniti navodno lažne zahtjeve podnesene putem telefona, prema riječima trojice zaposlenika upoznatih sa situacijom i e-poruci koju je dobio The Washington Post.

No, mjera - koja je uključivala trodnevno zadržavanje svih telefonskih zahtjeva dok su drugi zaposlenici provjeravali prošlost pozivatelja, prepoznala je samo nekoliko potencijalnih slučajeva prijevare, a uzrokovala je značajna kašnjenja u obradi zahtjeva, svjedoče dva zaposlenika. Očito su Trump i Musk bili uvjereni kako gomila novca odlazi na lažne korisnike socijalnog, no ispostavilo se da nije tako. Jer, agencija je i prije imala mjere za sprečavanje takvih zloporaba. Washingtonska novina upućuje da su o promašajima u pokušaju da se smanje socijalna davanja izvijestili i mediji NextGoc te Huffington Post. U NextGov kažu da otkako su postavljene provjere pronađeno je tek dva lažna zahtjeva od 110.000. A onda se dogodilo da socijalne službe imaju najveći broj zahtjeva za mirovinu ikad jer su se prijavili baby boomeri, odnosno rođeni između 1946. i 1964. godine. Prema navodima The Washington Posta, Ministarstvo socijalnog osiguranja prima neviđen broj zahtjeva za mirovinu, i ima 575.000 neriješenih zahtjeva, uključujući 430.000 koji su stigli u proteklih 60 dana. Prema riječima nekoliko zaposlenika, kao i prema evidenciji koju je washingtonska novina dobila na uvid, socijalno osiguranje nije u dobroj poziciji da se nosi s priljevom.

Tisuće zaposlenika prihvatilo je ponudu Trumpove administracije za prijevremenu ostavku ili prijevremeno umirovljenje, smanjujući broj zaposlenih i ostavljajući neke urede potpuno bez osoblja. Potez DOGE-a za smanjenje broja zaposlenih potaknuo je administratore u strahu od otkaza da prihvate premještaj na niže pozicije u uredima na terenu, što je dodatno usporilo obradu zahtjeva dok se ti zaposlenici obučavaju, prema zaposlenicima i evidenciji. Bijela kuća ostaje, međutim, nepokolebljiva u svojoj odluci da provede zamišljena smanjenja. Na pitanje o sve većim problemima u socijalnom osiguranju, glasnogovornica Bijele kuće Liz Huston pohvalila je aktivnosti DOGE-a u agenciji.

- DOGE je odigrao ključnu ulogu u poboljšanju Uprave za socijalno osiguranje, od modernizacije njezine tehnološke infrastrukture do poboljšanja napora u identificiranju rasipanja, prijevara i zlouporabe. Ovaj važan rad nastavit će osiguravati da savezna vlada pravilno služi američkim poreznim obveznicima, rekla je u izjavi. Izgleda, međutim, da osoblje zaposleno u uredima socijalne sigurnosti nije uspjelo objasniti DOGE-u kako nema prevare odnosno korisnici koji se javljaju telefonom nisu prevaranti. Predloženo je i da se napravi trodnevna pauza od javljanja kako bi se ipak provjerilo, no ni to nije bilo dovoljno jer su službenici bili u strahu da ne dobiju otkaz. Tako je samo došlo do zastoja i do zatrpavanja službi koje su trebale provesti tu dodatnu provjeru a koje su i tako bile pretrpane. Tako je utjecaj donedavno vrlo reklamiranog DOGE-a počeo padati pa je i angažirano IT osoblje sastavilo memorandum kako je cijeli proces provjere besmislen. Ispostavilo se to i s uvođenjem chat botova koji su trebali zamijeniti službenike koji su bili na raspolaganju za pomoć korisnicima.

No, samo se dogodilo da je onima koji su pomoć trebali pružati otežao posao. Reporteru The Washington Posta trebalo je osam puta dok nije došao do nekog živog. Ipak, zbog cijele situacije službu je napustilo oko 7.000 djelatnika, a slijedi i druga runda gdje će ponudu prihvatiti još djelatnika pa će sve završiti na deset posto manje zaposlenih u uredima koji se suočavaju s nagomilanim zahtjevima a bez printera, papira, uredskog pribora... Sada je broj za cijelu Ameriku 50.000 i smanjuje se, u DOGE-u i dalje smatraju kako je to i više nego dovoljno.

FOTO Lagana hrana i kutak za vegane u jednom stožeru: Pogledajte što se jede i pije prije rezultata izbora