G7 i NATO žele jači pritisak na Rusiju i Kinu. Zelenski otkrio do kada planiraju poraziti ruske snage

Danas je 120. dan rata u Ukrajini. Britanska vojna obavještajna služba vjeruje da bi rusko napredovanje u Ukrajini kroz sljedećih par mjeseci mogao usporiti manjak resursa, kazao je britanski premijer Boris Johnson. Sjedinjene Države se nadaju da će uskoro doći do pozitivnog rješenja pitanja između Turske, Finske i Švedske u vezi s nastojanjima dviju nordijskih zemalja za pristupanje NATO-u, izjavila je glavna diplomatkinja State Departmenta za Europu.

VIDEO: Ruski špijun pokušao se infiltrirati na sud u Haagu: Desetljećima je radio na lažnom identitetu

Tijek događaja:

7:45 - Ruske snage su prema izvještajima s terena zauzele naselja Loskutivka i Rai-Oleksandrivka južno od ukrajinskih gradova blizanaca Lysychanska i Sjevjernodonecka, stoji u jutrošnjem izvještaju ukrajinske vojske.

Gradovi su posljednjih nekoliko tjedana bili žarište ruske ofenzive u regiji.

7:33 - Čelnici zemalja Europske unije odlučit će danas o tome hoće li Ukrajina dobiti status zemlje kandidatkinje, nakon što je svoj pozitivni stav o tome u petak izrazila Europska Komisija.

>>> OPŠIRNIJE

6:00 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je u svojem noćnom obraćanju da Ukrajina planira poraziti ruske snage brže od 1418 dana koliko je bilo potrebno da završi Drugi svjetski rat, prenosi The Kyiv Independent.

Istaknuo je da je oslobađanje ukrajinskog teritorija što prije njihov glavni cilj.

In his nightly address on June 22, the date of Nazi Germany's attack on the Soviet Union in 1941, President Volodymyr Zelensky said that Ukraine aims to defeat Russian troops quicker than in the 1,418 days it took to end World War II.