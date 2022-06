Milanović: U BiH se sve radi uz podršku dementora, a ja se sramotim zbog Plenkovića

Predsjednik Zoran Milanović sazvao je izvanrednu konferenciju za medije te ponovno zatražio da se Bosni i Hercegovini dodijeli status kandidata za ulazak u EU..

- Koristim ovu priliku jer neće biti vremena, Europsko vijeće je u 15,30, a moja dužnost i moralna obaveza je da o tome govorim. Plenković je predlagao Ukrajinu kao temu sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost drugi dan rata, može se o tome razgovarati, ali tema statusa Hrvata u BiH i rasturanja njihovih prava je nešto što je vitalni nacionalni interes - poručio je u uvodu Milanović.

Ukrajina i Moldavija će dobiti status kandidata za EU, dodao je podsjetivši kako se cijela garnitura europskih zemalja prije tri mjeseca protivila tome.

- Odjednom eto i Europske komisije, pripremaju se dokumenti za EU vijeće. Prilika je to da se i BiH da status kandidata - rekao je.

- Neka Ukrajina dobije status, ali ona, kao i Moldavija, ima ogromne sigurnosne probleme geopolitičke naravi, a EK odjednom piše preporuku. To je prilika da se jadnoj, rastresenoj BiH da status kandidata kao čin povjerenja, nade… Rade sve uz podršku dementora, to su oni likovi iz Harryja Pottera koji vam srču energiju, to je međunarodna zajednica u BiH, od nje ne da rade dobru koloniju, nego otirač. Sad imamo priliku - dodao je te nastavio o situaciji u BiH:

- I sad imamo priliku Bosni i Hercegovini dati palac gore, imamo vas priliku povući na svoju stranu, ne Rusiji. I računaš to je to, da kažeš 'stanite malo', tko može biti protiv toga. Sad ne moraš blokirati Finsku i Švedsku, nego hajdemo dati BiH status kandidata. Postoje dvije stvari, jedna je izborni zakon do kojeg neće doći zahvaljujući Plenkoviću, radi se sve da se to zatuče, da se izađe na izbore da Hrvati izgube. To je organizirana utakmica u kojoj se unaprijed zna pobjednik.

- Na ljestvici prioriteta status kandidata BiH u EU je isto nešto. Vidjeli smo prije nekoliko dana da je parlamentarna skupština BiH, u kojoj su sve stranke, donijela jednoglasnu odluku koja traži da se BiH da status kandidata, svi su glasali za to. Dakle, čak i ljudi iz stranke Bakira Izetbegovića, potpisuju se Nebojša Radmanović i Dragan Čović. Kompletna politička volja BiH, stoji iza tih potpisa, i to ide u Bruxelles.

- Istovremeno, slovenski predsjednik Borut Pahor piše pismo u kojemu traži da BiH odmah dobije, u iznenada otvorenoj situaciji, da dobije status kandidata. U toj jednoj temeljitoj maniri s nizom elemenata. Nakon sastanka u Rigi još nekoliko država je to napravilo. Bosni i Hercegovini se postavlja uvjet da mora promijeniti izborni zakon, a Ukrajini i Moldovi ne. Takav argument očekujem od cinika, od bruxelleskih gnjavatora, od premijera, koji već mjesecima izbjegava sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost. U međuvremenu postupaš onako kako tebi odgovara... Pozivam HDZ-ovce da se probude, ovo ulazi u sferu sramnog. Ja se moram sramotiti da ovakva pisma piše slovenski predsjednik, a ne hrvatski premijer.

- Čak i da smo sami, imamo se pravo kao Hrvatska postaviti. Može Ukrajina? Ruše se svi kriteriji. Hajdemo dati BiH najviše što možemo dati u ovome trenutku. Tko su ti koji su protiv? Njemačka diplomacija? Neka kažu. Godinama rade protiv BiH. Nisam slučajno spominjao dementore iz Harryja Pottera. BiH je zemlja koja je prepuštena sama sebi. I još moram slušati da sudjelujemo u komadanju BiH. Hrvatska je u ratu spasila BiH. Za nagradu čekali smo sto godina da uđemo u EU - kazao je pa se ponovno osvrnuo na premijera Plenkovića.

- Zrinjevac ne radi ništa, samo ono što im Plenković naredi. Zrinjevac je počeo slati stalne otpravnike poslova, što je to? Plenković opstruira imenovanje veleposlanika, koje bi ja to prijatelje imenovao na mjesto veleposlanika. Jedino smo imenovali Hidajeta Biščevića za veleposlanika u Beogradu, zajedno smo ga Milanović i Plenković i ja odabrali. Vanjska politika je ipak zajednički posao. Koga ja predstavljam idući tjedan u Madridu na summitu NATO-a, svoju ekipu s Trnja? Slovenski predsjednik na našu sramotu i tugu radi nešto što bi trebao naš premijer. Bosna i Hercegovina mora promijeniti izborni zakon za status kandidata, a Ukrajina će postati kandidat kad reintegrira Krim, to je ta vrsta cinizma.

- Međunarodna uprava je BiH dovela ispod ruba egzistencije. Mi sada tražimo da se u ovom trenutku Bosni i Hercegovini da ruka. Očito postoje neki prioriteti, je li to strah da se ne ugrozi hrvatski povijesni ulazak u eurozonu i Schengen. Je li riječ o tome? Možda ja svojim postupcima ugrožavam neki viši cilj, možda je to doista sporedno u odnosu na euro zonu. Svatko je ušao u eurozonu, to je tehnička stvar, koju svatko može, ali kada bi Plenković otvoreno govorio... Dame i gospodo, običan balkanski privatluk, podsjećam na dokument HAZU. Napisali su da Hrvatima u BiH treba pomoći da svoja prava ostvare po svaku cijenu, naravno ne po cijenu rata. Ovo je bio pledoaje iz serijala o teoriji i praksi komadanja BiH, ovo je bila nova epizoda komadanja da uđe u EU - zaključio je Milanović.

Odgovarajući na pitanja novinara bi li dao BiH status kandidata bez uvjeta, rekao je:

- Pitajte Čovića i Radmanovića i predstavnike Srba i Hrvata koji su s predstavnicima Bočnjaka usvojili odluku Skupštine i uputili pismo Bruxellesu. Oni ne vide problem u tome. Tražiti od BiH u kojoj jedna strana sustavno sve blokira, u čemu im podršku daje Plenković, nije ništa drugo nego sadizam i cinizam. Kompletan politički spektar kaže dajte nam sutra status kandidata. Ne bih radio sve ono što oni traže bezuvjetno, ali je bolje da su nam bliže nego dalje. Kad su dalje od nas, onda se ne zna tko pije, tko plaća. Ovdje se bar zna tko plaća – EU. EU je opasna sama za sebe. Odluke se donose dilerski, ne kokainski dilerski, to su dealovi.

- Finska i Švedska? Tu se ispriječila Turska koja ima osobni problem sa sjeverni državama. Mi nemamo - rekao je o njihovom članstvu.

Na čiji mig je dan status kandidata Ukrajini i koji je cilj?

- Pustimo cilj. Kad je happy hour, svi piju jeftinije, ne može samo jedan. To su najveće države, to su pravila komunikacije za koja se mi pravimo da ne vidimo. Tko se sjetio Moldavije? Vjerojatno Rumunjska. Moldavija može, a BiH ne. I neš ti, status kandidata. To sve sve preko veze. Ovo je preko veze, ali nije bez veze. Ima smisla da se Ukrajini da status kandidata, ali što je s BiH gdje živi i propada pola milijuna Hrvata - kaže.

Upitan zašto on nije potpisao inicijativu slovenskog predsjednika za dodjelu statusa kandidata BiH, Milanović je rekao kako su zaključili da je bolje da jedini potpisnik bude Pahor.

- A zato da kad ovi vide inicijativu samo s njegovim potpisom pomisle kako je i Slovencima važno to pitanje - pojasnio je.

Na pitanje očekuje li od premijera da pristane na sastanak Vijeća rekao je:

- On tjednima krši svoju ustavnu dužnost. Da ste me to pitali prije tri tjedna, rekao bih da. Sazvao sam pressicu jer je popodne Europsko vijeće na kojem se nepovratno donosi odluka. Šansa je propuštena. Rat u Ukrajini za mene nije bio razlog za trenutno sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost jer to nije operativno tijelo. Od Plenkovića ne očekujem ništa. Njegovo dosadašnje ponašanje pokazuje da ne treba očekivati ništa. Zašto svi na koje nailazim nemaju pojma o BiH? Tome je doprinijela kriminalna inertnost Zrinjevca. Finska premijerka nije ni znala da je BiH predala zahtjev za status kandidata - kazao je te zaključio sa Schengenom:

- Hrvatska je za Schengen ispunjavala uvjete 2015. godine, uvjerite me u suprotno. Prošlo je sedam godina, a sad će nam netko učiniti veliku čast. Slovencima skidam kapu, naš ulazak u Shengen je u slovenskom interesu, a nama dobro dođe. 150.000 slovenskih građana ima nekretnine u Hrvatskoj.