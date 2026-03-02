Naši Portali
UŽIVO
ALEXANDER VAN DER BELLEN i BEATE MEINL REISINGER

Austrijski predsjednik i ministrica vanjskih poslova pozivaju na 'povratak diplomaciji'. U kriznoj regiji 18.000 Austrijanaca

Autor
Snježana Herek
02.03.2026.
u 19:02

Prema austrijskom Ministarstvu vanjskih poslova, u kriznoj regiji na Bliskom istoku trenutno boravi oko 18.000 austrijskih državljana, uključujući 2.600 registriranih putnika odnosno turista iz Austrije

Vezano uz eskalaciju sukoba na Bliskom istoku i Golf regiji, austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen i ministrica vanjskih poslova i šefica stranke Neos Beate Meinl Reisinger pozvali su u ponedjeljak sukobljene strane na "povratak diplomaciji". "Naš apel je za deeskalaciju, kako ne bi doživjeli širenje požara", rekla je šefica austrijske diplomacije u ponedjeljak prije sastanka s predsjednikom Van der Bellenom u bečkom Hofburgu. "Iranski režim je posljednje prema čemu osjećam simpatije", rekao je Van der Bellen. Dodao je kako se nada da će situacija "prije ili kasnije dovesti do drugačijeg režima u Iranu koji je bliži interesima stanovništva - barem više nego što je to trenutno slučaj". Prema predsjednikovom mišljenju također će se i Austrija morati suočiti s gospodarskim posljedicama trenutnih sukoba u kriznoj regiji, s obzirom na rastuću cijenu nafte ili mogući poremećaj u lancima opskrbe.

Meinl Reisinger je izvijestila da je u kontaktu s ministrima vanjskih poslova sukobima zahvaćene regije, posebno onih iz zaljevskih država: "Nalaze se u novoj situaciji, da su napadnuti, bez da su provocirali". Istaknula je da se krizni tim u Ministarstvu vanjskih poslova redovito sastaje i kontinuirano procjenjuje situaciju. Vezano uz situaciju na Bliskom istoku i trenutno nemoguć povratak austrijskih državljana koji se nalaze u kriznoj regiji, zbog zatvorenih zračnih luka, austrijsko Ministarstvo vanjskih poslova izdalo je upute: registrirati se kod austrijskog MVP-a, svakako ostati u smještaju gdje se nalaze, uključujući i one koji su ostali zaglavljeni u zračnim lukama i stalno slijediti upute lokalnih vlasti.

Prema austrijskom Ministarstvu vanjskih poslova, u kriznoj regiji na Bliskom istoku trenutno boravi oko 18.000 austrijskih državljana, uključujući 2.600 registriranih putnika odnosno turista iz Austrije. Od toga se 1.700 Austrijanaca nalazi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Konzularna pomoć ima poseban prioritet, posebno ako se radi o bolesnim osobama, trudnicama i drugim ranjivim skupinama. Zato je prijava kod austrijskog Ministarstva vanjskih poslova  izuzetno važna.

Ključne riječi
sukob na Bliskom istoku Austrija Beate Meinl Reisinger Alexander Van der Bellen

CR
Crvenih
20:27 02.03.2026.

Kaj nisu na skijanju

Želite prijaviti greške?

Pošalji

