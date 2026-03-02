Naši Portali
UŽIVO
Pentagon održao izvanrednu presicu, potvrđena smrt 4. američkog vojnika, u Bahreinu projektil pogodio komercijalni brod
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Milanović objavio: Povlačim hrvatske vojnike iz Iraka
FOTO Tajno oružje iz arsenala SAD-a korišteno po prvi put: Pogledajte koji je projektil lansiran na Iran
IDF eliminirao glavne iranske obavještajce, evo tko su ubijeni
Plan je bio spreman, mete označene: Zašto su Izrael i SAD odgodili udar na Iran?
TISUĆE HRVATA U EMIRATIMA

MVEP hrvatskim državljanima: U ponedjeljak kreće manji broj letova iz UAE-a

VL
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
02.03.2026.
u 18:55

MVEP je pozvao sve hrvatske državljane u Emiratima da svoje podatke dostave na elektroničku adresu 'registar.dubai@mvep.hr', naglašavajući da im generalni konzulat u Dubaiju, "koji pomno prati razvoj situacije", stoji na raspolaganju

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) obavijestilo je hrvatske državljane u Ujedinjenim Arapskim Emiratima da u ponedjeljak kreće "manji broj letova" iz Dubaija i Abu Dhabija, no da se ne kreću prema međunarodnim zračnim lukama ako nisu izravno kontaktirani od strane aviokompanija. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman ranije u ponedjeljak rekao je da se u Emiratima nalazi oko dvije tisuće hrvatskih državljana, kao i oko 380 tisuća državljana Europske unije. Ministar je tada, u trenutku dok je zračni promet bio u potpunosti obustavljen, preporučio hrvatskim državljanima koji žele napustiti Ujedinjene Arapske Emirate da se upute prema "sigurnoj" omanskoj prijestolnici Muscatu, što su pojedini hrvatski državljani i učinili.

Ministarstvo je kasnije priopćilo da je u međuvremenu došlo do promjene situacije vezane za zračni promet. "Prema informacijama lokalnih vlasti, večeras, 2. ožujka, započinje ograničeno uspostavljanje operacija. Manji broj letova bit će dostupan s međunarodnih zračnih luka Dubai International i Dubai World Central, kao i iz Abu Dhabija, gdje su već zabilježena pojedina polijetanja", priopćio je MVEP. "U aktualnim okolnostima preporučuje se ostanak u UAE te se strogo savjetuje da se ne kreće prema zračnim lukama osim ako je putnik izravno kontaktiran od strane svoje aviokompanije s potvrđenim vremenom polaska i osiguranom zrakoplovnom kartom”, dodaje se u priopćenju, pa savjetuje kontinuirano praćenje obavijesti zračnih prijevoznika.  

MVEP je pozvao sve hrvatske državljane u Emiratima da svoje podatke dostave na elektroničku adresu 'registar.dubai@mvep.hr', naglašavajući da im generalni konzulat u Dubaiju, "koji pomno prati razvoj situacije", stoji na raspolaganju. Ministarstvo piše kako su lokalne vlasti objavile da se građani "mogu vratiti uobičajenim aktivnostima, uz napomenu da je i dalje potreban povećan oprez i briga o vlastitoj sigurnosti". Iran je u odgovoru na izraelsko-američke napade započete u subotu ciljao većinu drugih zaljevskih država, pa i Ujedinjene Arapske Emirate. 

Nafta skočila dvocifreno, i Hrvatskoj prijeti drastično poskupljenje goriva, veća inflacija i recesija
Ključne riječi
sukob na Bliskom istoku MVEP UAE Hrvati

