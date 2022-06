Ukrajinskim snagama naređeno povlačenje iz Sjevjerodonecka. Istraživanje otkriva što Nijemci misle o Putinu

Danas je 121. dan rata u Ukrajini. Dvadeset sedam članica Europske unije dodijelilo je u četvrtak Ukrajini i Moldaviji status kandidata. Odlukama o dodjeli kandidatskog statusa Ukrajini i Moldaviji napravljena je tektonska promjena u njihovu statusu, a zaključci o Bosni i Hercegovini gurnuli su tu zemlju korak bliže kandidatskom statusu, izjavio je u četvrtak hrvatski premijer Andrej Plenković.

Tijek događaja:

9:05 - Gordan Akrap s Instituta za istraživanje hibridnih sukoba komentirao je trenutnu situaciju vezano uz Rusiju i rat u Ukrajini u HRT-ovoj emisiji 'U mreži Prvoga. '

- Rusija će i dalje nastaviti s ratnim aktivnostima i intenzivirat će napadna djelovanja razarajuće naravi kako bi što prije zaokružila prostor koji namjerava zauzeti, a to je područje Donbasa i Luganska, rekao je Akrap.

>>> OPŠIRNIJE

8:37 - Ukrajinske snage primile su zapovijed da se povuku iz Sjeverodonecka, grada na istoku zemlje gdje se vode žestoke borbe s ruskim snagama, rekao je u petak regionalni guverner Serhij Gajdaj.

"Ukrajinske oružane snage morat će se povući iz Sjeverodonecka. Primile su takvu zapovijed", rekao je na Telegramu Serhij Gajdaj, guverner Luhanska.

Neki od najžešćih sukoba u ukupnoj ruskoj invaziji na Ukrajinu vodili su se upravo u Sjeverodonecku, gdje borbe za svaku ulicu traju više od mjesec dana, a Rusija polako napreduje.

"Ostajanje na pozicijama razbijenim tijekom mnogo mjeseci samo zbog ostanka tamo nema smisla", rekao je ranije Gajdaj, najavljujući moguće povlačenje.

08:10 Ruski vojni teretni avion tipa Il-76 srušio se u gradu Rijazanu oko 200 kilometara jugoistočno od Moskve. U padu aviona smrtno je stradalo četvero ljudi, a petero ih je ozlijeđeno, objavile su lokalne vlasti.

More footage from the crash site. The death toll is 3 with another 6 injured. 3/https://t.co/VOzgPeyPh6 pic.twitter.com/KJPV8OcZoU