Denis Romac
Autor
Denis Romac

Trumpovi izaslanici pretvorili su američka veleposlanstva diljem Europe u ispostave MAGA pokreta

02.03.2026. u 16:06

Američki veleposlanici ne ponašaju se kao predstavnici svoje države, nego isključivo kao Trumpovi zagovornici u stranim zemljama

Malo što tako vjerno oslikava dramatične promjene u odnosu nove Trumpove Amerike prema svijetu, a osobito zapadnom svijetu, kao ponašanje američkih veleposlanika diljem Europe. Ako se na njih osvrnemo pojedinačno, od slučaja do slučaja, činit će nam se kao bizarnosti koje zapravo spadaju u rubriku "vjerovali ili ne". Sadašnji Trumpov ambasador u Francuskoj Charles Kushner, inače otac Trumpova zeta Jareda Kushnera, tako se ovih dana našao usred neviđenog skandala nakon što mu je francuska vlada zabranila susrete s ministrima s obzirom na to da se dvaput zaredom nije odazvao na službeni poziv ministarstva vanjskih poslova, čime mu je de facto onemogućeno normalno djelovanje.

Ključne riječi
Europska unija MAGA Donald Trump

Komentara 3

LU
Lukeruk
16:38 02.03.2026.

Nadam se da je Buzin zabilježio ovaj članak i njegovog autora

Avatar Tombstone
Tombstone
16:37 02.03.2026.

A koji to ambasador bilo koje drzave bilo gdje na svijetu ne prati striktno politiku svoga predsjednika????

Avatar Jopa
Jopa
16:49 02.03.2026.

A kad su vješali zastave duginih boja i obilježavali queer svibanj...?

