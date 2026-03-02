Trumpovi izaslanici pretvorili su američka veleposlanstva diljem Europe u ispostave MAGA pokreta

Malo što tako vjerno oslikava dramatične promjene u odnosu nove Trumpove Amerike prema svijetu, a osobito zapadnom svijetu, kao ponašanje američkih veleposlanika diljem Europe. Ako se na njih osvrnemo pojedinačno, od slučaja do slučaja, činit će nam se kao bizarnosti koje zapravo spadaju u rubriku "vjerovali ili ne". Sadašnji Trumpov ambasador u Francuskoj Charles Kushner, inače otac Trumpova zeta Jareda Kushnera, tako se ovih dana našao usred neviđenog skandala nakon što mu je francuska vlada zabranila susrete s ministrima s obzirom na to da se dvaput zaredom nije odazvao na službeni poziv ministarstva vanjskih poslova, čime mu je de facto onemogućeno normalno djelovanje.
