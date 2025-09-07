Frontalni poremećaji donose promjenu vremena: Evo gdje će biti pljuskova i grmljavine

Nalazimo se pod utjecajem povišenog tlaka zraka pa nas očekuje stabilnije vrijeme, iako će anticiklona postupno slabjeti. Sa zapada Europe približavaju se frontalni poremećaji koji će obilježiti središnji dio nadolazećeg tjedna. Ispred njih stiže nešto topliji zrak. Ujutro će prevladavati sunčano, a na istoku i jugu čak i vedro. Mjestimice će biti magle u kotlinama i uz rijeke, osobito u Posavini. Na kopnu vjetar slab, a na moru u početku još umjerena, pod Velebitom i jaka bura, no postupno će slabjeti. Jutra će biti svježija, posebno u unutrašnjosti.

Foto: DHMZ

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje uglavnom sunčano, uz povremene oblake, prenosi RTL. Vjetar slab, a dnevna temperatura oko 25 °C, ponegdje i malo viša. U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, mirno i toplo, s temperaturama između 25 i 28 °C. Zapadno, oko gorja, nakratko nešto više oblaka.

Foto: DHMZ

U Dalmaciji će biti pretežno sunčano, s tek visokim prozirnim oblacima koji neće bitno pokvariti dojam. Puhat će slab, rijetko na otvorenom i umjeren maestral. Bit će vrlo toplo, ponegdje i vruće. Na sjevernom Jadranu također sunčano, uz malu naoblaku. Bura će još biti umjerena u velebitskom kanalu, drugdje slab sjeverozapadni vjetar. Temperatura će biti između 27 i 29 °C, u gorju oko 23 do 24 °C.

Foto: DHMZ

Početak tjedna u unutrašnjosti donosi sunčanije i toplije vrijeme, no prvi školski dan pratit će svježa jutra, ponegdje i magla. Od utorka slijedi južina i postupno naoblačenje, a u srijedu i četvrtak kiša i pljuskovi s grmljavinom, najprije na zapadu. Bit će i svježije, a kiša bi trebala prestati u petak.

Na Jadranu će ponedjeljak biti sunčan, vrlo topao, u Dalmaciji i vruć. Od utorka jačanje juga i porast oblaka na sjeveru, što će najaviti pogoršanje u srijedu i četvrtak. Tada slijedi povremena kiša i pljuskovi s grmljavinom, a lokalno je moguće i jače nevrijeme s obilnijim oborinama - u srijedu na sjevernom Jadranu, a u četvrtak uglavnom južnije. U petak smirivanje vremena. Uz kišu će biti malo svježije, no zadržat će se vrlo toplo.