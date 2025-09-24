'Francusko priznanje Palestine daje politički zamah za uspostavljanje trajnog mira'

"Došlo je vrijeme", poručio je prije nekoliko dana francuski predsjednik Emmanuel Macron u svom govoru u Ujedinjenim narodima u New Yorku o rješenju dviju država, kad je s govornice poslao poruku o odluci koju je najavio mjesecima prije, da Francuska prizna Palestinu. Naglasivši da Francuska snosi povijesnu odgovornost, apostrofirao je kako "moramo učiniti sve kako bismo sačuvali samu mogućnost rješenja dviju država, u kojem će Izrael i Palestina živjeti jedna pokraj druge u miru i sigurnosti". O tome što francusko priznanje točno znači i koji su sljedeći konkretni koraci u postizanju trajnog mira, razgovarali smo s francuskim veleposlanikom u Hrvatskoj Fabienom Fieschijem.

Je li priznanje Palestine čisto simboličan čin ili vjerujete da će doista oživjeti proces rješenja s dvije države? Ono što smo vidjeli do sada, u ovih nekoliko dana, jest snažna reakcija Izraela i Sjedinjenih Država.



Ovo priznanje nije simbolična gesta, nego politički čin koji je dio šireg diplomatskog plana utjelovljenog u nedavnoj rezoluciji Opće skupštine Ujedinjenih naroda, koju su zajednički predstavile Francuska i Saudijska Arabija, a koju su usvojile 142 države, među njima i Hrvatska. Rezolucija je rezultat višemjesečnih diplomatskih napora i predlaže konkretne korake prema rješenju s dvije države kao stvarnoj alternativi sadašnjem krugu nasilja koji je Hamas pokrenuo 7. listopada 2023. U tom okviru Francuska vidi priznanje palestinske državnosti kao način da se obnovi nada da je budućnost i Izraela i Palestine u dvije države, koje žive u miru jedna pokraj druge. Svjesni smo reakcije Izraela i Sjedinjenih Država, ali i vrlo snažne potpore našoj rezoluciji, kao i odluke drugih ključnih partnera i prijatelja Izraela da krenu naprijed s priznanjem Palestine.

Zašto je Francuska odlučila priznati Palestinu prije nego što je postignut mirovni sporazum?



Kao što je istaknuo i ministar za Europu i vanjske poslove Jean-Noël Barrot, Francuska čvrsto vjeruje da je čekanje na konačni mirovni sporazum prije priznanja zapravo omogućilo trajanje statusa quo i nasilja. Priznanje je zamišljeno kao prekid tog kruga potvrdom da i Izraelci i Palestinci imaju jednako pravo na državu i na život u sigurnosti. Ne zaboravimo: kroz našu rezoluciju mnoge arapske države prvi su put osudile napad Hamasa i složile se da Hamas mora biti razoružan i da ne može imati nikakvu ulogu u budućem upravljanju Gazom. Želimo stvoriti uvjete za smislen pregovarački proces, a naše djelovanje na mnogo načina nadopunjuje Abrahamove sporazume koje predvode Sjedinjene Države.

Američki predsjednik Donald Trump nazvao je priznanje palestinske državnosti "nagradom Hamasu". Kako odgovarate na tu kritiku?



To jednostavno nije točno. Francuska priznaje državu Palestinu, a ne Hamas. Štoviše, našom rezolucijom okupili smo 142 države u osudi Hamasovih napada, zahtjevu za oslobađanje svih talaca, razoružanje Hamasa i njegovo isključenje iz palestinskog upravljanja. Naše priznanje jača one Palestince koji su izabrali nenasilje, odbacili terorizam i priznali pravo Izraela na postojanje. Izoliranje ekstremističkih skupina zahtijeva osnaživanje legitimnih političkih institucija.

Predsjednik Macron predočio je plan: priznanje kao početak političkog procesa, zatim hitna faza — prekid vatre, oslobađanje talaca i otvaranje humanitarnih koridora. Kako planirate to provesti u praksi? Što slijedi i kakve će konkretne učinke ovo priznanje imati na terenu?



Priznanje je važan korak u ponovnom uspostavljanju političkog zamaha, sa snažnom porukom 142 države da postoji konkretan put za okončanje nasilja i kretanje prema rješenju s dvije države. Neposredni je prioritet, naravno, humanitarni: osigurati prekid vatre, osloboditi sve taoce i omogućiti da humanitarna pomoć dopre do civila u Gazi. Francuska će nastaviti raditi s regionalnim i međunarodnim partnerima na usklađivanju pritisaka i poticaja prema svim stranama. Također ćemo raditi s Palestinskom samoupravom na provedbi preuzetih obveza koje su važne i za palestinski narod i za sigurnost Izraela.

Hoće li Francuska otvoriti veleposlanstvo u Palestini i pod kojim uvjetima?



Predsjednik Macron jasno je rekao da će, uz samo priznanje državnosti, za otvaranje francuskog veleposlanstva u Palestini biti potrebno ispuniti niz koraka, među kojima i oslobađanje svih talaca koje Hamas trenutačno drži.

Kako očekujete da će se postići izraelsko prihvaćanje prekida vatre? Koji stvarni instrumenti utjecaja postoje? Jesu li taoci ključni i koliko su oni zapravo važni izraelskoj vladi?



Smatram da je oslobađanje svih talaca prioritet za sve države i podupiremo napore partnera poput Sjedinjenih Država i Katara da se to što prije postigne. Okončanje patnji ljudi u Gazi, prekidom vatre i neometanim humanitarnim pristupom, drugi je element koji bi otvorio prostor da svi zajedno razmišljamo o "danu poslije" i što je potrebno za trajan mir u regiji. Kao što znate, i na razini Europske unije razgovaramo o slanju snažnijih poruka i usvajanju mjera koje bi potaknule aktere da daju prednost okončanju nasilja.

Kakvu ulogu vidite za posrednike poput Egipta i Katara u ovom procesu?



Francuska cijeni ulogu regionalnih posrednika. Egipat i Katar, posebno, imaju kanale dijaloga koji su neophodni za humanitarni pristup, pregovore o prekidu vatre i oslobađanje talaca. Tijesno smo surađivali i s Jordanom na zračnoj dostavi humanitarne pomoći kad je to bilo najpotrebnije. Sa Saudijskom Arabijom radili smo na osmišljavanju okvira za rješenje s dvije države. I, naravno, prepoznajemo ulogu Sjedinjenih Država u olakšavanju političkog rješenja. Sve te napore smatramo komplementarnima našima i vjerujemo da je suradnja regionalnih i međunarodnih aktera ključna za napredak.

Francuska ima i veliku muslimansku i veliku židovsku zajednicu. Što mislite kako će ova odluka utjecati na njih? Bojite li se porasta antisemitizma kod kuće?



Francuska je zabrinuta zbog porasta antisemitskih djela, oštro ih osuđuje, kao i sve oblike rasizma, te je poduzela sve korake kako bi zaštitila svoje židovske građane i procesuirala počinitelje antisemitskih djela ili prijetnji. Francuska smatra da priznanjem Palestine i potvrđivanjem jednakih prava i Izraelaca i Palestinaca pridonosi dijalogu i, nadamo se, u konačnici smanjenju polarizacije — u svijetu i među našim građanima, bez obzira na njihova uvjerenja.

Europa je oko ovog pitanja podijeljena, Njemačka je osobito oprezna, kao i Hrvatska. Kako gledate na njihova stajališta i može li Europa nastupiti jedinstveno?



Francuska poštuje stajališta svojih europskih partnera. Neki su partneri ranije priznali Palestinu; smatrali smo, parafrazirajući predsjednika Macrona, da je "sada pravi trenutak", s obzirom na situaciju na terenu i rizike koje ona nosi. Vjerujemo, međutim, da se Europa uvijek slagala oko potpore rješenju s dvije države. I države poput Hrvatske pružile su vrijednu potporu Palestinskoj samoupravi ili palestinskom stanovništvu u sadašnjem kontekstu. Francuska namjerava nastaviti dijalog sa svim partnerima kako bi se izgradio zajednički temelj i ostaje uvjerena da europsko jedinstvo jača zajedničku vjerodostojnost u mirovnom procesu.