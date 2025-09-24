Berlin i Pariz ponovno su na suprotnim stranama, u pitanju je vjerodostojnost EU

Ovogodišnje jubilarno 80. godišnje zasjedanje Opće skupštine Ujedinjenih naroda, na kojem će do kraja tjedna nastupiti oko 150 šefova država ili vlada, odvija se pod geslom "Bolji zajedno: 80 godina i više za mir, razvoj i ljudska prava", s naglaskom na jedinstvo, solidarnost i suradnju, premda svijet od konca Drugog svjetskog rata i osnivanja UN-a skoro nikad nije bio ovako razjedinjen, konfliktan i opasan kao što je danas.



"Mirotvorac" Trump