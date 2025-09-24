Naši Portali
PRAVO NA SUVERENITET

Tko je sve do sada priznao Palestinu i kada

Autor
Danijel Prerad
24.09.2025.
u 14:23

Ovoga tjedna uslijedio je val priznavanja Palestine, među kojima su palestinsku državu priznale i neke politički važne države. Trenutačno je Državu Palestinu priznalo kao suverenu naciju 157 od 193 države članice UN-a, što predstavlja 81 posto međunarodne zajednice. Osim toga, priznala ju je Sveta Stolica, upravno tijelo Katoličke crkve.

Većina zemalja koje su priznale državu Palestinu učinile su to 1988. godine, nakon što je Nacionalno vijeće Palestine (PNC) proglasilo državu polažući pravo na suverenitet nad međunarodno priznatim palestinskim teritorijama – Zapadnom obalom (uključujući Istočni Jerusalem) i Pojasom Gaze. Već do kraja 1988, palestinsku državu priznalo je 78 zemalja. Mnoge druge nezapadne države slijedile su taj primjer 1990-ih, 2000-ih i 2010-ih.

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar davos24
davos24
15:05 24.09.2025.

Puno lakše je prebrojati one koji još nisu priznali Palestinu. Vjerovatno i među tima su i neke, kako autor ih oslovljava, "politički važne države. U Hrvatskoj samo HDZ ne priznaje Palestinu, svi drugi su odavno već za priznanje.

