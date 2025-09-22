Naši Portali
U UN-u

Macron potvrdio da će Francuska priznati Palestinu: 'Ništa ne opravdava ovaj rat'

Reuters/Pixsell
VL
Autor
Vecernji.hr
22.09.2025.
u 21:48

Rekao je da je svijet samo nekoliko trenutaka udaljen od trenutka kada više neće moći postići mir, te dodao: "Više ne možemo čekati"

Kao što se očekivalo, francuski predsjednik Emmanuel Macron potvrdio je da će njegova vlada formalno priznati palestinsku državu, pridružujući se valu zemalja koje su to učinile u posljednjim tjednima, piše BBC. Macron još uvijek drži govor pred Ujedinjenim narodima u New Yorku. 

Prije nego je najavio priznanje Palestine kao države, Macron je pred Ujedinjenim narodima rekao da je došlo vrijeme da se zaustavi rat u Gazi i oslobodi preostalih 48 talaca koje drži Hamas. Rekao je da je svijet samo nekoliko trenutaka udaljen od trenutka kada više neće moći postići mir, te dodao: "Više ne možemo čekati." Macron osuđuje napade 7. listopada i kaže da želi vidjeti mir u regiji koji će biti uspostavljen stvaranjem dviju država koje će živjeti jedna uz drugu.

"Ništa ne opravdava ovaj rat", kaže Macron, dodajući da "sve nas obvezuje" da ga dovedemo do konačnog kraja.

Zadnji val priznanja kao oblik pritiska na Izrael započeo je formalnim priznanjem od strane Velike Britanije, Kanade, Australije i Portugala u nedjelju i nastavio se u ponedjeljak priznanjem od strane Francuske i još nekih zemalja.

Što o eventualnom hrvatskom priznanju misle hrvatski stručnjaci i analitičari, čitajte OVDJE.

