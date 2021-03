Fotografija s vjenčanja otkrila tajnu njezina supruga: 'Posumnjala sam kad sam vidjela muževe sestre'

Britanka Yve Gibney (60) gledala je sa zaprepaštenjem u fotografiju vjenčanja na kojoj je bio njezin muž s drugom ženom i to kao mladoženja. Vrlo brzo se pokazalo kako je njezin suprug Maurice ustvari bigamist koji je 160 kilometara dalje imao drugu obitelj.

Upoznali su se u Nigeriji i vjenčali nakon samo tri mjeseca veza. No, nakon 17 godina braka ona je saznala da je njezin suprug upoznao drugu ženu koja je živjela u Stourbridgeu. Trenutak kad je saznala istinu opisala je za medije kao 'apsolutnu izdaju'.

Maurice je radio na naftnoj platformi diljem Bliskom istoka zbog čega je još i lakše mogao izvesti prijevaru. Za bigamiju je dobio uvjetnu kaznu i još uvijek je u braku s drugom ženom Suzanne Prudhoe.

- Najsnažniji osjećaj je onaj apsolutne izdaje. To nije bila samo afera. Brak je zavjet ljubavi i obveze. Kad si u sretnoj vezi, ovako nešto ti ne pada na pamet - kazala je.

Brak između Yve i Maurice nikad nije bio konvencionalan s obzirom da je on provodio duža razdoblja izvan zemlje radeći na naftnim bušotinama, no ističe kako je odgovarao i jednom i drugome. U trenutku kad se doznalo za njegov drugi brak, bili su u procesu rastave.

Maurice je upoznao Suzanne u Omanu u rujnu 2011. godine. Zaručili su se osam mjeseci kasnije i vjenčali u ožujku 2013. godine. Samo dva mjeseca ranije, Yve i Maurice su odlučili kako njihov brak ne funkcionira zbog prevelike udaljenosti, no i dalje su službeno bili u braku.

Prvi crv sumnje da se nešto događa imala je u trenutku kad je vidjela slike njegovih sestara na vjenčanju. On joj je rekao kako je predepresivan da se vrati u Englesku, no onda je saznala da je u Stourbridgeu. Nazvala je njegovog kolegu koji tamo živi misleći kako je kod njega, samo da bi joj on rekao kako je on Mauriceov šogor.

Obitelj nove supruge bila je uvjerena kako su oni razvedeni i to već nekoliko godina.

Javnost je za slučaj saznala jer je Gibney napisala knjigu o izdaji koja će biti objavljena ove godine.