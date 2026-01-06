VIDEO Snježne igre kod Bjelovara: Dovukli su traktor i iza njega povezali sanjke...

Diljem Hrvatske posljednjih dana zima je napokon pokazala svoje pravo lice. Snježni pokrivač, koji je u mnogim krajevima bio dugo iščekivan, barem je nakratko promijenio svakodnevicu, donoseći sa sobom i probleme i radosti. I dok su se neki borili s prometnim poteškoćama i hladnoćom, drugdje je snijeg postao povod za druženje, igru i prizore koji podsjećaju na neka prošla vremena.

Snježni pokrivač koji je ovih dana zabijelio Klokočevac kod Bjelovara pretvorio je ovo mirno prigradsko naselje u središte zimskih radosti. Nakon dugo očekivanog snijega, brežuljci, prilazi i dvorišta postali su improvizirane sanjkaške staze, a selo je ponovno oživjelo uz smijeh i dječju graju.

Najviše su se snijegu obradovali najmlađi, koji su svaki slobodan trenutak iskoristili za sanjkanje, grudanje i izradu snjegovića. No zimskoj atmosferi prepustili su se i stariji mještani, koji su se barem nakratko vratili uspomenama na zime kakve su nekad bile uobičajene.

Traktorom ih vukao po cesti prekrivenoj snijegom Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na snimkama zabilježena je zimska večer u snijegom prekrivenom mjestu. Osvijetljenom cestom polako prolazi traktor, dok se iza njega, na sanjkama i improviziranim daskama, vozi skupina mještana. Uz cestu stoje promatrači, a tišinu hladne noći ispunjava jednostavna radost zajedničkog druženja.

Ovakvi prizori bude nostalgiju za vremenima kada su male stvari bile dovoljne za dobro raspoloženje. U razdoblju u kojem se snijeg sve rjeđe zadržava, ovakvi trenuci dobivaju dodatnu vrijednost, ne samo kao zabava, već i kao prilika za jačanje zajedništva. Prema svemu sudeći, snijeg u Klokočevcu nije donio poteškoće, već upravo suprotno, unio je vedrinu, igru i prijeko potreban predah od svakodnevice.