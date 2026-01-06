Naši Portali
JURILI PO CESTI

VIDEO Snježne igre kod Bjelovara: Dovukli su traktor i iza njega povezali sanjke...

Foto: Čitatelj
Eva Berišić
06.01.2026.
u 00:11

Osvijetljenom cestom polako prolazi traktor, dok se iza njega, na sanjkama i improviziranim daskama, vozi skupina mještana.

Diljem Hrvatske posljednjih dana zima je napokon pokazala svoje pravo lice. Snježni pokrivač, koji je u mnogim krajevima bio dugo iščekivan, barem je nakratko promijenio svakodnevicu, donoseći sa sobom i probleme i radosti. I dok su se neki borili s prometnim poteškoćama i hladnoćom, drugdje je snijeg postao povod za druženje, igru i prizore koji podsjećaju na neka prošla vremena.

Snježni pokrivač koji je ovih dana zabijelio Klokočevac kod Bjelovara pretvorio je ovo mirno prigradsko naselje u središte zimskih radosti. Nakon dugo očekivanog snijega, brežuljci, prilazi i dvorišta postali su improvizirane sanjkaške staze, a selo je ponovno oživjelo uz smijeh i dječju graju.

Najviše su se snijegu obradovali najmlađi, koji su svaki slobodan trenutak iskoristili za sanjkanje, grudanje i izradu snjegovića. No zimskoj atmosferi prepustili su se i stariji mještani, koji su se barem nakratko vratili uspomenama na zime kakve su nekad bile uobičajene.

Traktorom ih vukao po cesti prekrivenoj snijegom

Na snimkama zabilježena je zimska večer u snijegom prekrivenom mjestu. Osvijetljenom cestom polako prolazi traktor, dok se iza njega, na sanjkama i improviziranim daskama, vozi skupina mještana. Uz cestu stoje promatrači, a tišinu hladne noći ispunjava jednostavna radost zajedničkog druženja.

Ovakvi prizori bude nostalgiju za vremenima kada su male stvari bile dovoljne za dobro raspoloženje. U razdoblju u kojem se snijeg sve rjeđe zadržava, ovakvi trenuci dobivaju dodatnu vrijednost, ne samo kao zabava, već i kao prilika za jačanje zajedništva. Prema svemu sudeći, snijeg u Klokočevcu nije donio poteškoće, već upravo suprotno, unio je vedrinu, igru i prijeko potreban predah od svakodnevice.
Ključne riječi
Klokočevac radosti Bjelovar snijeg

