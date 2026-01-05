Naši Portali
ČEKA NAS I JOŠ SNIJEGA

Stižu minusi kakve dugo nismo imali, evo koje se temperature očekuju

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
05.01.2026.
u 21:07

Snijeg, kiša, poledica i minusi - sve nas to čeka u idućim danima

Snijeg idućih dana nastavlja padati, a Hrvatsku čekaju sve veći minusi. Oni će osobito biti izraženi idućeg vikenda. Zagreb će tako u nedjelju doći i do -10 °C. Što se ostalih područja tiče, minusi ne izostaju ni ostale dane. Požega u četvrtak ide do -13°C, Osijek u petak ide do -11°C, Gospić ide do -13°C, a ako se zaputite do Zavižana smrzavat ćete se na -15°C.

Minusi u cijeloj Hrvatskoj - evo gdje će biti posebno hladno
Ipak, bit će i blažih dana. 'U utorak će snijeg nastaviti padati na istoku Hrvatske, stvarajući novi snježni pokrivač. Osjećaj hladnoće naglašavat će umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperatura će cijeloga dana biti između -4 i 0 °C', za HRT je rekao  Izidor Pelajić, mag. phys.geophys. iz DHMZ-a.

Oblačno će biti na zapadu, kiša čeka sjeverni Jadran, a snijega će biti i u unutrašnjosti Istre, te pod Velebitom. Snježni pokrivač stvorit će se u Gorskoj Hrvatskoj, koji će deblji biti u Lici.  'Puhat će umjeren do jak sjeverni vjetar, a na Jadranu jaka i olujna bura koja će popodne pod Velebitom još pojačati. Temperatura zraka u gorju od -6 do -3 °C, pa računajte na poledicu, a na moru većinom od 1 do 5 °C. Snijeg će nastaviti padati na kopnu i u srijedu, a u sunčaniji i hladniji četvrtak još će malo pasti na istoku. Mirna jutra bit će vrlo hladna, a temperatura će porasti s novim oblacima i oborinama tijekom petka', rekao je prognostičar. 

Jadran isto tako čekaju hladnija jutra. U srijedu će na sjeveru puhati olujna bura, a na jugu će ponegdje biti kiše, lokalno moguće i snijega. Četvrtak donosi više sunca, a u petak će s južinom biti i toplije. Dalmaciju čeka oblačno i kišovito vrijeme, koje će na otocima biti praćeno i grmljavinom. Unutrašnjost bi mogla prekriti i pokoja pahulja snijega, a bit će i oborina na granici snijega i kiše koja se smrzava na tlu i stvara poledicu. 'Puhat će jaka bura s olujnim udarima, a prema jugu i jugo te južni vjetar. Temperatura zraka na sjeveru i u unutrašnjosti uglavnom od 2 do 7 °C, a na jugu i na otocima od 9 do 14 °C', dodaje Izidor. 

Krajnji jug Hrvatske ponovno čeka obilnija kiše, povremeno i uz grmljavinu. Bit će i vjetrovito uz većinom vrlo jako jugo i južni vjetar zbog kojega će ostati podjednako toplo kao u ponedjeljak.
FOTO Prvi ovogodišnji snijeg zabijelio Hrvatsku: Pogledajte prizore iz Bjelovara, Zagreba, Gospića i ostatka Hrvatske
Ključne riječi
minusi snijeg kiša vremenska prognoza

