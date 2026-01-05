Crveno upozorenje nad Hrvatskom: Očekuje se još puno snijega, ponegdje i do pola metra, uz olujnu buru i obilne kiše

Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) izvijestili su da se zbog vrlo nepovoljnih vremenskih uvjeta do četvrtka, 8. siječnja, očekuju snijeg u unutrašnjosti te obilna kiša i jaka do olujna bura zbog koje je izdano i crveno upozorenje za sjeverni Jadran. U Dalmaciji su moguće obilne oborine uz rizik od bujičnih i urbanih poplava, dok se u Gorskoj Hrvatskoj i na istoku zemlje očekuje stvaranje značajnog snježnog pokrivača, uz mećavu i snježne zapuhe.

Uz prodor hladnog zraka temperature će znatno pasti, s mogućim jutarnjim minusima i na obali. Na Jadranu će biti vrlo vjetrovito uz jaku i olujnu buru s lokalnim orkanskim udarima u Velebitskom kanalu , na jugu i jugo te južni vjetar, a u Dalmaciji lokalno obilna kiša, a moguće su i bujične te urbane poplave.

U unutrašnjosti često snijeg, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na istoku zemlje i deblji snježni pokrivač. Iz DHMZ-a su upozorili i da će do sredine tjedna na Jadranu biti vrlo nestabilno uz kišu, u Dalmaciji mjestimice i obilnu, praćenu grmljavinom. Lokalno će pasti i više od 100 litara kiše po četvornom metru, uz mogućnost bujičnih i urbanih poplava.

U unutrašnjosti će većinom padati snijeg, stvarat će se snježni pokrivač, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na istoku zemlje, gdje se do kraja srijede očekuje od 20 do, lokalno u Lici, 50 centimetara akumuliranog snijega. U gorskim krajevima puhat će i jak vjetar, pa su vrlo vjerojatni i snježni zapusi te mećava.

Iz Ravnateljstva Civilne zaštite RH pozvali su vozače da budu posebno oprezni u prometu - smanje brzinu, koriste zimsku opremu i izbjegavaju nepotrebne vožnje u uvjetima snježnih padalina ili zaleđenih cesta te da prate stanje na cestama na stranicama Hrvatskog autokluba.

Načelnik stožera Civilne zaštite Grada Sinja Denis Bobeta također je upozorio na povećan oprez u prometu te apelirao na građane da izbjegavaju nepotrebna putovanja, ali i da osiguraju objekte i imovinu od mogućih poplava te da budu spremni na nagle promjene vremenskih uvjeta.

Kakvi nas vremenski uvjeti očekuju u nastavku tjedna, pojasnio je ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Güttler gostujući u emisiji RTL Danas. “Prosinac je u većem dijelu Hrvatske bio ili normalan ili topliji od prosjeka. Bile su određene oborine, ali ne značajnije. U siječnju evo ipak, prava zima”, kazao je Güttler.

Prema njegovim riječima, nad ovim dijelom Europe trenutačno djeluju dva izražena meteorološka procesa. S jedne strane dolazi do dotoka vlažnog zraka sa Sredozemlja, dok se istodobno sa sjevera Europe spušta hladan zrak. Upravo takva kombinacija, istaknuo je, stvara povoljne uvjete za obilnije oborine, kako kišne tako i snježne. “U nekim je dijelovima Hrvatske već izmjereno pola metra snijega, očekujemo takvih situacija još više. Nove oborine možemo očekivati do četvrtka”, poručio je Güttler.

Dodao je kako bi se s četvrtkom trebalo smiriti oborinsko razdoblje, no hladnoća će i dalje biti izražena. “U četvrtak više ne bismo trebali očekivati značajnije oborine, ali ćemo se probuditi s dosta hladnim jutrom, oko -8 do -10”, rekao je. Posebno je apelirao na građane u priobalju da budu oprezni, osobito u prometu, zbog nepovoljnih vremenskih prilika. “Naše građane na obali prvenstveno molimo za oprez u prometu, prvenstveno zbog i juga”, upozorio je Güttler, naglasivši kako na jugu Like i u dijelovima Dalmacije postoji mogućnost pojave ledene kiše tijekom sutrašnjeg jutra.

Govoreći o ostatku mjeseca, istaknuo je kako se ne očekuju veća temperaturna odstupanja. “Što se tiče ostatka siječnja, očekujemo niske temperature bliske nekakvim srednjim vrijednostima. Pratimo tjedan po tjedan, dok se nakon četvrtka očekuje stabilizacija vremena, temperature će i dalje biti niske”. Zaključno je naglasio da je riječ o vremenskim prilikama koje su uobičajene za ovo doba godine. “S pojavom globalnog zagrijavanja imat ćemo rjeđu pojavu takvih hladnih prodora zraka i snijega, ali ništa neuobičajeno”, poručio je Güttler.