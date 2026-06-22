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ČAK 47 INTERVENCIJA

Čak 15 požara za vikend, ali to je tek dio posla koji su imali zagrebački vatrogasci

Zagreb: Vatrogasci gase požar niskog raslinja koji je izbio na divljem odlagalištu otpada
Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
22.06.2026.
u 11:20

Ukupno je izlazaka na teren, kažu, bilo čak 47, od čega su tri bili požari objekta, četiri požara otpada, dva plamena na otvorenom prostoru, jedan u stanu, dva požara stubišta, jedan požar vozila, te po jedan požar električnih instalacija i kontejnera

Temperatura tijekom proteklih nekoliko dana ne spušta se ispod 30 Celzijevih stupnjeva, oborina nema već neko vrijeme, što znači da su uvjeti u Zagrebu, na žalost, savršeni za požar. Zagrebački su vatrogasci zato tijekom vikenda imali pune ruke posla, a osim što su ugasili čak 15 požara, izlazili su i druge intervencije. "Kako izgleda naš vrući vikend?", upitali su pratitelje na Facebooku uz priloženu objavu. 

Ukupno je izlazaka na teren, kažu, bilo čak 47, od čega su tri bili požari objekta, četiri požara otpada, dva plamena na otvorenom prostoru, jedan u stanu, dva požara stubišta, jedan požar vozila, te po jedan požar električnih instalacija i kontejnera. Ovo je ostatak popisa: 

Tehničke intervencije (16): 
• Otvaranje vrata – 5
• Uklanjanje stabla – 3
• Pomoć HMP-u – 2
• Pomoć MUP-u – 1
• Zatvaranje vode – 2
• Ispiranje prometne površine – 3

Prometne nesreće (3)
• Prometna nesreća – 1
• Prometna nesreća – izvid – 1
• Spašavanje osoba iz prometne nesreće – 1
⚠️ Plin i opasne tvari (3)
• Osjeća se miris plina – 2
• Pojava ugljičnog monoksida u stanu – 1

 Dojave i alarmi (4)
• Vatrodojava – 3
• Lažna dojava – 1
🎪 Osiguranja događaja (4)
🧑‍🚒 Vatrogasne vježbe (2)

Ključne riječi
intervencije Vatrogasci

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