Na poznatom kupalištu u Beču preminulo dvoje ljudi u jednom danu

Dramatičan rast temperature zraka ovih dana u Austriji, u nekim dijelovima i preko 36 stupnjeva Celzija, i posebno vruća jučerašnja nedjelja u Beču, izmamila je brojne Bečane i njihove goste da potraže osvježenje na gradskim bazenima i kupalištima na Dunavu i njegovim rukavcima. Između ostalih i na popularnom bečkom kupalištu Gänsehäufel, gdje su kupanje i osvježenje u vodi svojim životom u nedjelju platite dvije osobe: 39-godišnjak, koji je sa suprugom i dvoje djece bio na kupanju, te 23-godišnjak, koji je poginuo nakon što je skočio u vodu s prethodno iznajmljenog broda za partijanje.

Posebno dramatično bilo je spašavanje 39-godišnjeg Bečana rumunjskih korijena, koji je potonuo u tzv. “starom Dunavu”, blizu istočne obale, oko 16 sati poslijepodne, pred očima svoje supruge i dvoje djece. Očevici utapanja odmah su obavijestili hitne službe spašavanja. Na mjesto nesreće, rekordnom brzinom stigli su šest profesionalnih spasilačkih timova, helikopter, Hitna pomoć, policija i vatrogasci.

Glasnogovornik vatrogasne službe Christian Feiler rekao je za list “Österreich” i ostale medije: “Na licu mjesta smo bili sa svim raspoloživim osobljem. Deset ronioca vatrogasne službe tragalo je za nestalim muškarcem”. Prema Feilerovim riječima, 39-godišnjak je brzo pronađen:

“Zahvaljujući preciznim informacijama o lokaciji koje su dali svjedoci, uspjeli smo pronaći muškarca u vrlo kratkom vremenu”. Ono, što nije navedeno, koliko je dugo nesretno preminuli kupač, proveo pod vodom. Na plaži su Hitne službe odmah započele s reanimacijom. Međutim, ocu dvoje djece, nažalost, više nije bilo spasa. Obitelj 39-godišnjaka, koja je svjedočila tragičnom događaju, pretrpjela je težak šok. Krizni tim, imao je, kako navode mediji, pune ruke posla.

Kako ekstremne vrućine značajno povećavaju rizik od problema sa srcem i cirkulacijom krvi, još uvijek nije jasno je li uzrok tragičnog događaja na popularnom bečkom kupalištu bila nesreća pri plivanju ili neki medicinski razlog. Samo nekoliko sati kasnije, na tom istom kupalištu Gänsehäufel , dogodila se je još jedna nesreća pri plivanju s tragičnim završetkom. Oko 19 sati na kupalištu je podignuta uzbuna jer jer je nestao 23-godišnji plivač. Mladić rođen u Beču, inače arapskog podrijetla, unajmio je sa svojim prijateljem tzv. brod za partijanje odnosno za zabavu na vodi, na starom dijelu rijeke Dunav. Očevici tvrde da su obojica navodno skočila s broda u vodu, ali da je samo jedan od njih izronio.

Hitne službe spašavanja odmah su, po dojavi, počele tražiti mladića ispod vode, i ubrzo su ga pronašle i izvukle iz vode.

Nažalost, prema potvrdi profesionalne Spasilačke službe, pokušaji reanimacije nisu uspjeli. Mladić je preminuo. Bečke službe spašavanja ovih dana stalno pozivaju građane na oprez. Posebice jer mnogi traže svoje mjesto u hladu, i odlaze se rashladiti na gradske bazene i na rijeku Dunav. Upozorenja i savjeti glase: Nemojte naglo skakati u vodu dok je tijelo pregrijano od sunca. To može izazvati hidrodinamički šok, koji dovodi do naglog stezanja krvnih žila, skoka krvnog tlaka, a u ekstremnim slučajevima i do srčanog zastoja ili utapanja. Postupno se rashladite, prvo smočite glavu, prsa i ruke, kako bi se tijelo priviklo na temperaturu.

Ako se tuširate, koristite mlaku, a ne ledeno hladnu vodu da ne bi u organizmu izazvali dodatni temperaturni šok. Prema uputama, još je nešto izuzetno važno prije ulaska u vodu: Ne ulazite u vodu nakon jela. Pričekajte barem sat vremena! Među važne mjere opreza spada i unos tekućine: Pijte dovoljno tekućine. Vode sobne temperature ili razrijeđene sokove. Ovih paklenski vrućih dana u Beču i ostatku Austrije, mediji imaju važnu ulogu u prenošenju važnih preporuka nadležnih austrijskih tijela za zaštitu austrijskih građana od vrućina, kao i u davanju savjeta za kupače.