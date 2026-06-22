On će biti budući premijer Velike Britanije? Gradonačelnika Manchestera zovu karizmatičnim vođom i 'kraljem sjevera'

Andy Burnham, gradonačelnik Manchestera, najizgledniji je nasljednik Keira Starmera za vođenje britanske vlade nakon što je osvojio dopunske izbore u izbornoj jedinici Makerfield na sjeverozapadu Engleske. Podsjetimo, Starmer je najavio svoju ostavku na mjesto premijera o čemu više možete čitati OVDJE, a Burnham bi na njegovu poziciju trebao zasjesti već u rujnu.

Iako je Burnham jedno od najpopularnijih političkih imena u zemlji, dosad nije mogao izazvati Starmera jer nije bio član parlamenta. No, nakon dvije godine vladavine Laburističke stranke i pada popularnosti Starmera, uz jačanje populističkih stranaka poput Reform UK i Green Party, mnogi unutar stranke vide Burnhama kao jedinu osobu koja može zaustaviti izborni pad, piše CNN.

Utrka za vodstvo stranke gotovo je neizbježna, a Burnhamova uvjerljiva pobjeda na dopunskim izborima daje mu snažan zamah. „Svi znaju da politika ne funkcionira“, rekao je Burnham nakon objave rezultata. „Svi osjećaju da zemlja nije ondje gdje bi trebala biti. Ovo bi mogla biti prekretnica.“

Burnham je tijekom svoje političke karijere stekao reputaciju karizmatičnog vođe, a prozvan je i 'kraljem sjevera'. Tijekom 16 godina u parlamentu služio je u vladama Tonyja Blaira i Gordona Browna, a 2017. postao je gradonačelnik Manchestera, gdje je nadgledao gospodarski rast, poboljšanja javnog prijevoza i ambiciozne programe izgradnje stanova. Njegova politika poznata je kao “Manchesterizam”, kojeg definira kao “socijalizam s prijeteljskim pogledom na biznis” i fokus na lokalnu samoupravu, infrastrukturu i poboljšanje života građana.

Politički analitičari napominju da Burnham balansira između lijevog centra laburista i tradicionalnih radničkih interesa, pažljivo birajući stavove kako bi zadovoljio različite skupine birača. Tijekom kampanje u Makerfieldu držao se u blizini radničke baze i umjereno se udaljio od ekstremnijih stavova o imigraciji, fiskalnim pravilima i Brexitu. S povratkom u parlament, prati se svaki njegov potez.