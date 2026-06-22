Dvoje od troje Austrijanaca nezadovoljno je Vladom

U velikoj nedjeljnoj anketi koju je proveo Institut za ispitivanje javnog mnijenja “Unique Research” iz Beča za austrijski dnevni list “Heute”, čak dvoje od troje anketiranih Austrijanaca nezadovoljno je aktualnom saveznom Vladom. Vladajuću trostranačku koaliciju čine Narodna stranka (ÖVP), Socijaldemokratska stranka (SPÖ) i liberali Neosa. Sve tri stranke zajedno trenutno imaju tek 49 posto podrške birača, navodi „Heute“ u ponedjeljak.

Kako pokazuju rezultati ankete nezadovoljstvo Vladinim učinkom rada je još izraženije: 63 posto ispitanika je nezadovoljno, a 29 posto je izjavilo da je “vrlo nezadovoljno”. Tek 35 posto je zadovoljno dosad postignutim rezultatima rada aktualne trostranačke Vlade. Najzadovoljniji sadašnjom Vladom su pristaše Narodne stranke (ÖVP), ali i stranke Zelenih, što je za analitičare bilo iznenađenje. Obje stranke, svaka na svojoj strani imaju po 56 posto birača. Posebno je zanimljivo da je čak 10 posto Zelenih izjavilo da je “vrlo zadovoljno” aktualnom austrijskom Vladom.

Među biračima socijaldemokrata (SPÖ) njih 55 posto je izjavilo da je “zadovoljno”, dok je preostalih 45 posto reklo da je “manje zadovoljno” ili da “ uopće nije zadovoljno”. Među pristašama liberala Neosa taj isti omjer zadovoljnih naspram nezadovoljnih bio je 52 posto prema 44 posto.

Birači krajnje desne Slobodarske stranke (FPÖ), najveći su i najglasniji kritičari sadašnje austrijske Vlade. Kako pokazuje anketa čak 64 posto FPÖ-ovih pristaša “uopće nije zadovoljno” radom austrijske Vlade. Njih 31 posto je izjavilo da je “manje zadovoljno”. Već iz podataka ispitivanja javnog mnijenja, vidljiv je cilj sve popularnijih FPÖ-ovaca, predvođenim čelnikom Herbertom Kicklom: rasturiti sadašnju austrijsku Vladu i domoći se kancelarske fotelje.

Kako navodi “Heute”, statistike pokazuju da je vrhunac zadovoljstva učinkom rada austrijske Vlade bio u 2020. godini, kada je na vlasti bio mladi konzervativni narodnjak (ÖVP) Sebastian Kurz. U ožujku 2020. godine zadovoljstvo učinkom Vlade na čijem je čelu tada bio Kurz, iznosila je senzacionalnih 76 posto. To je bio rekord - najviša razina, ikada zabilježena u austrijskoj povijesti. Tada je tek 21 posto anketiranih izjavilo da je “manje zadovoljno” ili da “uopće nije zadovoljno” Vladinim učinkom.

Loše raspoloženje u narodu odrazilo se je i na popularnost austrijskih političara. Jedini s pozitivnim saldom je austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen. Njime je zadovoljno 58 posto ispitanika, dok je 39 posto “manje zadovoljno” ili “uopće nije zadovoljno”.

Kad je riječ o Vladinom predstavnicima, najbolje je plasiran sadašnji austrijski kancelar, narodnjak (ÖVP) Christian Stocker, koji s 40 posto svojih pristaša zauzima drugo mjesto u ukupnom poretku. Međutim, 53 posto ispitanika je izjavilo da je “manje nego zadovoljno” ili “uopće nije zadovoljno” radom aktualnog kancelara.

Rekordno niska brojka zabilježena je kod očito u narodu nepopularnog potkancelara i čelnika Socijaldemokratske stranke Austrije (SPÖ) Andreasa Bablera. Njegovim radom, kako je pokazala aktualna anketa, zadovoljno je tek 5 posto ispitanika. Njih 66 posto je “manje nego zadovoljno” ili “uopće nije zadovoljno” onime što Babler čini. Anketirani tvrde da SPÖ nije više ona bivša radnička stranka, koja se je borila i zastupala interese radnika i onih najpotrebitijih društvene potpore.

Prema anketi, ministrica vanjskih poslova i čelnica Neosa, Beate Meinl Reisinger, u svoju je učinkovitost uvjerila 39 posto ispitanika, dok njih 55 posto je “manje ili uopće nije zadovoljno” radom šefice austrijske diplomacije. Kako navodi list, u anketi je od 15. do 18 lipnja sudjelovalo 819 ispitanika, što telefonski, što online. I da je maksimalna margina pogreške +/- 3,4 posto.