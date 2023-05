FOTO Uhićena dva bombaša, Hrvat i Nijemac: Očevid u tijeku, oglasio se i Božinović

Primorsko goranska policija uhitila je osobe koje povezuje sa serijom postavljenih eksplozivnih naprava na području Rijeke od kojih je posljednja odjeknula u noći na nedjelju. Sinoć oko pola sata nakon ponoći eksplodirala je zasad nepoznata naprava na Pećinama u Rijeci, a dvije osobe, hrvatskog i njemačkog državljanina koje su sumnjiči za postavljanje su uhićene, izvijestila je u nedjelju policijska uprava primorsko-goranska.

VEZANI ČLANCI:

Osumnjičene osobe su neposredno prije eksplozije, oko ponoći, zatekli policijski službenici ispred trgovačkog centra u Kostreni pokraj Rijeke, gdje su ostavili eksplozivnu napravu. Osumnjičenici su sa sobom imali i treću eksplozivnu napravu.

Policija osumnjičeni dvojac povezuje s eksplozijom 21. svibnja na Vežici u Rijeci. Tada se oko 23,45 sati dogodila eksplozija ispred tamošnjeg trgovačkog centra. Oštećeno je staklo na vratima trgovačkog centra a također nije bilo ozlijeđenih osoba.

Očevid na mjestima sinoćnjih događanja je u tijeku, kao i kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve činjenice i okolnosti, zaključila je Policijska uprava primorsko-goranska.

Radi se o policijskom postupanju koje je počelo ako se sjećate pronalaskom naprave kod hotela Ambasador u Opatiji u travnju, pa je bilo postavljanje eksplozivne naprave ispred trgovačkog centra negdje, čini mi se, 21. svibnja, kazao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović novinarima. "Te akcije su očito na neki način povezane. Policija je od prvog dana krenula u vrlo opsežno i vrlo dubinsko istraživanje. Ovo što su postigli sinoć je posljedica jednog ozbiljnog rada, jednog kvalitetnog profesionalnog rada i tom kontekstu ja se zahvaljujem svima koji su sudjelovali i na razini ", rekao je ministar Davor Božinović.

"Praktički su oni od travnja do danas, svaki dan, radili na ovom predmetu koji ima i kao što vidite međunarodnu dimenziju. O motivima, namjerama, je sad stvar kriminalističkog istraživanja i to je ono što slijedi. Ono što je, očito u ovim slučajevima bila neposredna opasnost, to je policija uspješno riješila", dodao je ministar.

Policajcima je na profesionalnom i učinkovitom radu u otkrivanju i uhićenju osoba koje se dovode u vezu sa serijom postavljenih eksplozivnih naprava na području Rijeke čestitao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

"Njihova predanost u radu jamac je sigurnosti građana i zaštite javnog reda i mira", napisao je na Twitteru Božinović.

Video: Naoružanje, vojna oprema i vježbe: Građani na Jarunu došli pogledati čime vojska raspolaže