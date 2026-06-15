Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 71
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
FINANCIRAN SREDSTVIMA EU

FOTO Tehnologija budućnosti stigla na KIF: Sportaši će analizirati svaki pokret

Foto: KIF
1/16
VL
Autor
Šimun Ilić
15.06.2026.
u 10:27

Projekt uključuje obnovu sportske dvorane i nabavu vrhunske opreme koja će, osim studentima i znanstvenicima, biti dostupna i profesionalnim sportskim klubovima, nacionalnim savezima, vrhunskim sportašima, zdravstvenim ustanovama i rehabilitacijskim centrima.

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu dovršio je projekt KINNOVATE, investiciju vrijednu 2,35 milijuna eura kojom je uspostavljen jedan od tehnološki najnaprednijih centara za sportsku dijagnostiku, biomehaniku i istraživanje ljudske izvedbe u Hrvatskoj. Riječ je o najvećem ulaganju u infrastrukturu Fakulteta u posljednjih 50 godina, financiranom sredstvima Europske unije kroz instrument NextGenerationEU.

Projekt uključuje obnovu sportske dvorane i nabavu vrhunske opreme koja će, osim studentima i znanstvenicima, biti dostupna i profesionalnim sportskim klubovima, nacionalnim savezima, vrhunskim sportašima, zdravstvenim ustanovama i rehabilitacijskim centrima. Svečano otvorenje centra održat će se 29. lipnja na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu.

Dekan Kineziološkog fakulteta izv. prof. dr. sc. Tomislav Rupčić istaknuo je kako projekt predstavlja veliki iskorak za hrvatski sport i znanost. „Ovo je najveće ulaganje u infrastrukturu Fakulteta u posljednjih 50 godina. Od danas naši studenti uče, a naši znanstvenici istražuju na opremi svjetske klase. No jednako je važno da vrata KINNOVATE centra otvaramo hrvatskim sportskim savezima, profesionalnim klubovima, vrhunskim sportašima i zdravstvenim ustanovama“, poručio je Rupčić.

Među najmodernijim sustavima koji su stigli na Fakultet ističe se Theia3D tehnologija za trodimenzionalnu „markerless“ analizu pokreta, koja pomoću umjetne inteligencije i sinkroniziranih kamera omogućuje detaljnu biomehaničku analizu bez senzora i markera na tijelu sportaša.

Centar uključuje i Movella/Xsens sustave nosivih senzora za analizu pokreta u stvarnim uvjetima treninga i natjecanja, instrumentiranu traku za analizu hoda i trčanja h/p/cosmos gaitway 3D – Arsalis, kao i KangaTech 360 PRO sustav koji koriste profesionalni sportski kolektivi, uključujući i NBA organizacije.

Poseban dio projekta odnosi se na razvoj istraživanja u području umjetne inteligencije, virtualne stvarnosti i neuroznanosti. Sustav GALEA Varjo XR-3 omogućuje simulaciju natjecateljskih uvjeta i analizu pažnje, reakcija i donošenja odluka sportaša. Na Fakultetu ističu kako će najveću dugoročnu korist od projekta imati gotovo 2500 studenata koji će svakodnevno raditi na tehnologijama kakve se koriste u vodećim svjetskim centrima sportske znanosti.

Kineziološki fakultet već desetljećima ima važnu ulogu u hrvatskom sportu, a njegov kadar dio je i stručnog stožera hrvatske nogometne reprezentacije. Upravo zato, poručuju s Fakulteta, KINNOVATE predstavlja logičan nastavak razvoja institucije koja spaja sport, znanost, zdravstvo i nove tehnologije.

Damir je na Bicilijadu stigao s 25 godina starim Ponyjem: Ja sam stara škola, idem 'na žgance'

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!