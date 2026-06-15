FOTO Tehnologija budućnosti stigla na KIF: Sportaši će analizirati svaki pokret

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu dovršio je projekt KINNOVATE, investiciju vrijednu 2,35 milijuna eura kojom je uspostavljen jedan od tehnološki najnaprednijih centara za sportsku dijagnostiku, biomehaniku i istraživanje ljudske izvedbe u Hrvatskoj. Riječ je o najvećem ulaganju u infrastrukturu Fakulteta u posljednjih 50 godina, financiranom sredstvima Europske unije kroz instrument NextGenerationEU.

Projekt uključuje obnovu sportske dvorane i nabavu vrhunske opreme koja će, osim studentima i znanstvenicima, biti dostupna i profesionalnim sportskim klubovima, nacionalnim savezima, vrhunskim sportašima, zdravstvenim ustanovama i rehabilitacijskim centrima. Svečano otvorenje centra održat će se 29. lipnja na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu.

Dekan Kineziološkog fakulteta izv. prof. dr. sc. Tomislav Rupčić istaknuo je kako projekt predstavlja veliki iskorak za hrvatski sport i znanost. „Ovo je najveće ulaganje u infrastrukturu Fakulteta u posljednjih 50 godina. Od danas naši studenti uče, a naši znanstvenici istražuju na opremi svjetske klase. No jednako je važno da vrata KINNOVATE centra otvaramo hrvatskim sportskim savezima, profesionalnim klubovima, vrhunskim sportašima i zdravstvenim ustanovama“, poručio je Rupčić.

Među najmodernijim sustavima koji su stigli na Fakultet ističe se Theia3D tehnologija za trodimenzionalnu „markerless“ analizu pokreta, koja pomoću umjetne inteligencije i sinkroniziranih kamera omogućuje detaljnu biomehaničku analizu bez senzora i markera na tijelu sportaša.

Centar uključuje i Movella/Xsens sustave nosivih senzora za analizu pokreta u stvarnim uvjetima treninga i natjecanja, instrumentiranu traku za analizu hoda i trčanja h/p/cosmos gaitway 3D – Arsalis, kao i KangaTech 360 PRO sustav koji koriste profesionalni sportski kolektivi, uključujući i NBA organizacije.

Poseban dio projekta odnosi se na razvoj istraživanja u području umjetne inteligencije, virtualne stvarnosti i neuroznanosti. Sustav GALEA Varjo XR-3 omogućuje simulaciju natjecateljskih uvjeta i analizu pažnje, reakcija i donošenja odluka sportaša. Na Fakultetu ističu kako će najveću dugoročnu korist od projekta imati gotovo 2500 studenata koji će svakodnevno raditi na tehnologijama kakve se koriste u vodećim svjetskim centrima sportske znanosti.

Kineziološki fakultet već desetljećima ima važnu ulogu u hrvatskom sportu, a njegov kadar dio je i stručnog stožera hrvatske nogometne reprezentacije. Upravo zato, poručuju s Fakulteta, KINNOVATE predstavlja logičan nastavak razvoja institucije koja spaja sport, znanost, zdravstvo i nove tehnologije.