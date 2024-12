FOTO Stotinu pjevača, glumaca, plesača izvodi 18 biblijskih prikaza duž 5 km duge jame

Ukoliko u vrijeme ovih blagdana još niste posjetili Postojnsku jamu u susjednoj Sloveniji, svakako planirajte izlet između 25. i 30. prosinca. osim što ćete uživati u jedinstvenom prirodnom fenomenu podzemlja u koje je dom i jedinstvenoj čovječjoj ribici, uživat ćete u spektakularnom uprizorenju Živih jaslica.

Naime, jedan od najvećih spektakala Slovenije, s kojim redovito završava godina svakako su Žive jaslice u Postojnskoj jami. Prvi su puta uprizorene prije 34 godine; tada kao biblijska predstava koja je trajala 14 minutna s 12 izvođača, da bi danas ova ideja narasla u spektakularni projekt koji traje 90 minuta, kroz 18 Biblijskih prikaza u kojima sudjeluje preko stotinu izvođača - glumaca, pjevača, instrumentalista i plesača. Neki od njih su profesionalni glazbenici, a više njih amateri koji strpljivo prolaze audicije krajem ljeta kako bi dali svoj doprinos ovom projektu.

Žive jaslice u Postojnskoj jami prve su žive jaslice ikad postavljene u Sloveniji van sakralnog objekta, duž najduže podzemne pozornice na svijetu, koja je duga ukupno 5 kilometara, a zanimljivo je to da od te 1989. godine do danas lik Josipa još uvijek koristi izvorni štap. Zbog jedinstvenosti i ljepote interpretacije Žive jaslice u Postojnskoj jami proglašene su jednim od najljepših svjetskih rekonstrukcija božićne priče.

- Žive jaslice u Postojnskoj jami imaju dugogodišnju tradiciju i svake se godine trudimo ovom projektu udahnuti nešto novo. Činimo to već 34.puta i od prvog prikaza pa sve do danas one izazivaju veliku pažnju posjetitelja. Tijekom manifestacije Žive jaslice, u pet dana koliko one traju, Postojnsku jamu posjeti 22.000 posjetitelja. Pripreme se za ovaj projekt odvijaju od rujna do pred sam početak jer sve mora biti usklađeno u potpunosti. Scenaristi godinama rade odličan posao pripremajući 18 Biblijskih scena za brojnu publiku. Ljubav prema ovom projektu i predanost svakog sudionika koji u ovom projektu sudjeluje je ogromna i to se osjeti kad gledate program. Zanimljivo je da su neki izvođači bili pastiri ili mali anđeli na samim počecima, a danas u programu sudjeluju njihova djeca - rekao je direktor kompleksa Postojnska jama Marjan Batagelj dodajući kako predstava traje devedeset minuta tijekom kojih nema stanke.

U kružnoj šetnji posjetitelji uživaju u prirodnim ljepotama špilje imajući osjećaj da i sami sudjeluju u programu. A da sve bude toliko posebno i zadivljujuće pripreme su vrlo zahtjevne. Kako je otkrio, ogroman je logistički izazov organizirati događaj ispod zemlje, bez WiFija i bez lakoće pristupu površini. Glumci se na neke pozicije postavljaju dizalicama i na tim pozicijama stoje šest sati kako bi tijekom 16 izvedbi svakog dana odradili svoju ulogu. Dodamo li još to da je temperatura u špilji konstantnih 10 °C te da se konstantno događa kapanje vode sa stalaktita, pećinskih ukrasa izazov je još veći. Žive jaslice sastoje se od 5 vokalnih i 5 instrumentalnih izvedbi, plesnih točki, svjetlosnih i zvučnih efekata a sve što vidite napravljeno je u skladu s prirodnom baštinom i strogim špiljskim bontonom.

- Ovogodišnja tema Živih jaslica je očuvanje planeta Zemlja i priroda. Održavanje Zemlje zdravom i briga o klimi znači i brigu o špiljama. Jer na kraju sve loše što ljudi učine na površini završava u špiljama. Globalno zatopljenje dopire do pećina. Dakle, ako se Zemlja zagrijava, zagrijavaju se i pećine. Što znači da se mijenja životna sredina za sve ono što živi u špiljama što svakako nije dobro - rekao je direktor Batagelj ponosno dodajući kako se prilikom postavljanja scena za Žive jaslice prije svega poštuju pravila špilje.

Osim po profesionalnoj organizaciji cijelog projekta, domaćini se uvijek ponose i zvijezdama koje nose program u Špilji. Tako će 34. Žive jaslice u Postojnskoj jami obilježiti nastupi svjetski poznatih glazbenika. Sumika Kanazawa, Milanska operna diva iz Japana, pjesmom Princess Mononoke i Koncertnoj dvorani Postojnske jame pjeva o čudu Božića i života čovjeka i prirode. Ivan Defabiani, talijanski pjevač kojeg često uspoređuju s Joséom Carrerasom, izvodi pjesmuThe Lord's Prayer u podnožju Velike planina. U programu sudjeluje i Slovenska operna pjevačica Anea Mercedes Anžlovar čija izvedba pjesme Ave Maria on the Mountain publiku ostavlja bez daha što bi se moglo reći slušajući i mlade članove ansambla Tinkaru, Robyn, Anabelu, Niku, Marka, Anastaziju koji s posebnom pažnjom na svojim instrumentima ili pjevajući izvode skladbe.

- Jedan od najvećih izazovi Živih jaslica u Postojnskoj jami je kako osigurati sigurnost naših izvođača. Unutrašnjost špilje je vrlo specifična, pa moramo pažljivo planirati sve aspekte događaja- od pozornica na kojima stoje izvođači , do staza kojima se kreću posjetitelji. Mi uvijek želimo da događaj protekne glatko i da nas oduševi posjetitelja. Poseban dio toga je rad s lokalnim stanovništvom zajednici i našim partnerima. Tijekom godina smo gradili izgraditi stvarno snažan odnos temeljen na povjerenju i snažnom veze. I to je čarolija Božića, zar ne?- rekao je event manager Dragan Kiković uživajući u generalnoj probi red novinarima.

Program u trajanju od 90 minuta uključuje vožnju pećinskim vlakom, uživanje u programu i kao takav je primjeren svim generacijama. Čak i maloj djeci. Žive jaslice u Postojnskoj jami održavaju se ove godine od 25. - 30. 12. 2024. Prva predstava počinje u 13:30, svaka iduća 15 minuta kasnije. U jednom danu se održava 16 predstava, a broj ulaznica je ograničen. Kako biste bili sigurni da imate svoje mjesto i da ćete moći uživati u ovom spektaklu poželjno je kupiti ulaznice online. I za kraj - kad ste u Postojni, uz tisućljetnu Postojnsku jamu svakako posjetite i druge atrakcije destinacije poput Predjamskog dvorca, interpretacijskog centra Expo i Vivarija u kojima ćete čuti priču o životu čovječje ribice u ovoj špilji. Uz kupovinu ulaznica za Žive jaslice ulaznice ostale ulaznice kupite 50% povoljnije. U svakom slučaju, to je jedinstven izlet u kojem će uživati i odrasli i djeca koju uvijek oduševe izvođači; od anđela koji mašu krilima, do svjetlucavih haljina, odzvanja glasova po pećini, silnih lampica i svjetala koji ukrašavaju glamuroznu Postojnsku jamu.

