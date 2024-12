Slavni pjevač iznenada preminuo na Božić, a svoj najveći hit napisao je sa samo 21 godinom

Na Božić 2016. godine, glazbeni svijet je ostao bez jedne od svojih najvećih zvijezda. George Michael, rođen kao Georgios Kyriacos Panayiotou, preminuo je u 53. godini života u svom domu u Oxfordshireu, ostavivši za sobom bogato glazbeno nasljeđe i jedan od najpoznatijih božićnih hitova svih vremena.George Michael pronađen je mrtav u svom domu u Goring-on-Thamesu na božićno jutro 2016. godine, što je šokiralo obožavatelje diljem svijeta. Njegovo beživotno tijelo otkrio je njegov tadašnji partner Fadi Fawaz, koji je kasnije u emotivnoj izjavi za medije opisao kako je došao probuditi pjevača za planirani božićni ručak, samo da bi ga zatekao nepomičnog u krevetu. Vijest o Michaelovoj smrti brzo se proširila, izazivajući val tuge među njegovim obožavateljima i kolegama iz glazbene industrije. Policija je odmah pokrenula istragu, a dom pjevača postao je središtem medijske pozornosti. Nakon opsežne istrage koja je trajala nekoliko mjeseci i uključivala detaljnu obdukciju, konačno je utvrđen uzrok smrti. Forenzički stručnjaci zaključili su da je Michael umro prirodnom smrću zbog kompleksne kombinacije zdravstvenih problema: dilatativne kardiomiopatije s miokarditisom i masne jetre. Ovi nalazi bacili su novo svjetlo na Michaelove dugogodišnje zdravstvene probleme, o kojima je pjevač rijetko javno govorio, potvrđujući da je njegova prerana smrt bila rezultat dugotrajnih zdravstvenih poteškoća.



"Last Christmas" je napisao i producirao sam George Michael 1984. godine, kada je imao samo 21 godinu. Zanimljivo je da je pjesma snimljena usred kolovoza u londonskom studiju Advision, gdje je Michael inzistirao na tome da osobno odsvira sve instrumente, uključujući i karakteristične zvončiće. U jednom intervjuu za BBC Radio, Michael je izjavio: "Napisao sam 'Last Christmas' u svojoj maloj sobi u kući roditelja. Sjećam se da sam skočio iz kreveta, otrčao do klavira i za manje od sat vremena imao gotovu melodiju i tekst." Ova izjava otkriva spontanost i inspiraciju koja je stajala iza stvaranja ovog bezvremenskog božićnog hita.

Prema dostupnim podacima, "Last Christmas" godišnje donosi oko €560.000 u tantijemama. Pjesma je postala najprodavaniji singl koji nikada nije dosegao prvo mjesto na britanskoj ljestvici, dijelom zato što se u vrijeme objave natjecala s humanitarnim singlom "Do They Know It's Christmas?" grupe Band Aid.

Michaelova glazba nastavlja generirati značajne prihode i nakon njegove smrti, potvrđujući njegovu trajnu popularnost i utjecaj na glazbenu industriju. Prema nedavnim financijskim izvješćima, njegova tvrtka Nobby's Hobbies Holdings ostvarila je u 2023. godini impresivnu zaradu od približno €65.000 dnevno, što je rezultiralo godišnjim prometom od više od €27 milijuna. Ovi fascinantni podaci svjedoče o snazi Michaelovog glazbenog kataloga i njegovoj sposobnosti da i dalje privlači slušatelje diljem svijeta. Zanimljivo je primijetiti da ovi prihodi dolaze iz različitih izvora, uključujući streaming platforme, prodaju fizičkih albuma, tantijeme od radijskog emitiranja te korištenje njegove glazbe u filmovima i reklamama. Ovakav kontinuirani financijski uspjeh ne samo da osigurava nastavak Michaelovog glazbenog nasljeđa, već i omogućuje daljnje upravljanje njegovom ostavštinom, uključujući potencijalne nove kompilacije, reizdanja i druge projekte koji će njegovim obožavateljima pružiti nove načine uživanja u njegovoj glazbi.

Nakon Michaelove smrti otkriveno je njegovo opsežno humanitarno djelovanje, koje je za života držao daleko od očiju javnosti. Donirao je milijune za različite dobrotvorne svrhe, uključujući pomoć djeci i beskućnicima, često anonimno.



George Michael ostavio je neizbrisiv trag u pop glazbi, prodavši više od 100 milijuna albuma tijekom karijere. Posthumno je 2023. godine uvršten u Rock and Roll kuću slavnih, čime je potvrđen njegov status jednog od najutjecajnijih glazbenika svoje generacije.

Sedam godina nakon njegove smrti, "Last Christmas" i dalje osvaja nove generacije slušatelja, a nedavno je konačno dosegla i prvo mjesto na britanskoj ljestvici, ispunivši tako dugogodišnju želju svog stvaratelja.

