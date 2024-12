Otkriveno što za Božić doručkuju i ručaju članovi kraljevske obitelji, desert je stvarno poseban

Britanska kraljevska obitelj poznata je po svojim pomno njegovanim tradicijama, a njihova proslava Božića posebno je intrigantna mješavina formalnosti i intimnih obiteljskih trenutaka. Ove godine kralj Charles III. i kraljica Camilla okupit će oko 45 članova obitelji u Sandringhamu, nastavljajući tradiciju koju je desetljećima održavala pokojna kraljica Elizabeta II. Sandringham House, impozantno imanje u Norfolku, već je desetljećima dom kraljevskih božićnih proslava. Tradicija datira iz 1988. godine, kada je kraljevska obitelj preselila svoje blagdansko slavlje iz Windsor Castlea. Ovo jakobinsko zdanje iz 1870. godine pruža savršenu kulisu za intimno obiteljsko okupljanje. Proslava započinje na Badnjak, s precizno određenim vremenom dolaska za svakog člana obitelji. Mlađi članovi stižu prvi, dok najstariji i najviše rangirani članovi dolaze posljednji. Ova hijerarhijska organizacija održava se desetljećima i odražava poštovanje prema tradiciji i protokolu.



Jedna od najdražih tradicija je razmjena darova na Badnjak - običaj koji potječe iz njemačke kraljevske loze Saxe-Coburg-Gotha. Darovi se postavljaju na velike bijele stolove s imenskim karticama, a otvaraju se zajedno u određeno vrijeme. Zanimljivo je da obitelj preferira duhovite poklone umjesto ekstravagantnih - od "Grow Your Own Girlfriend" kompleta do kožnog poklopca za WC školjku.

Večer započinje koktelima koje tradicionalno poslužuje domaćin, nakon čega slijedi formalna večera u crnim odijelima i večernjim haljinama. Menu je često pisan na francuskom, a večera se sastoji od šest sljedova.

Božićno jutro u Sandringhamu započinje raskošnim doručkom. Muškarci uživaju u punom engleskom doručku koji uključuje jaja, slaninu, kobasice, gljive i pržene rajčice, sve posluženo u blagovaonici. Dame, s druge strane, preferiraju laganiji obrok poput tosta s marmeladom ili voćne salate, koji im se dostavlja u njihove odaje.

Nakon doručka, kraljevska obitelj se priprema za tradicionalnu šetnju do crkveOva kratka procesija privlači mnoštvo okupljenih građana koji s nestrpljenjem očekuju priliku da pozdrave članove monarhije. Obitelj zastaje kako bi razmijenila nekoliko riječi s prisutnima, često primajući cvijeće i dobre želje.Po povratku uslijedi raskošni božićni ručak. Centralno mjesto na stolu zauzima pečena purica, brižljivo pripremljena prema tradicionalnom receptu kraljevskih kuhara. Uz puricu se poslužuju klasični prilozi poput pečenog krumpira, Yorkshire pudinga, raznog povrća i umaka od brusnica. Obrok završava slatkom notom - plamtećim božićnim pudingom, bogatim suhim voćem i začinima, koji se često polijeva konjakom prije serviranja.

Nakon ručka, u 15:00 sati, obitelj se okuplja u salonu kako bi zajedno pogledala kraljevu božićnu poruku. Ova dugogodišnja tradicija omogućuje im da, poput milijuna drugih Britanaca, čuju monarhove refleksije na proteklu godinu i želje za nadolazeću.

Ovogodišnja proslava bit će posebna jer će okupiti najveći broj članova obitelji do sada. Međutim, neki značajni članovi bit će odsutni - princ Harry i Meghan Markle proslavit će Božić u Kaliforniji, dok princ Andrew i Sarah Ferguson neće prisustvovati zbog nedavnih kontroverzi. Iako se kraljevske tradicije pomno čuvaju, vidljive su i suptilne modernizacije koje uvodi kralj Charles III., posebno u pogledu održivosti i ekološke osviještenosti pri odabiru dekoracija i darova. Unatoč promjenama, srž kraljevskog Božića ostaje ista - obiteljsko zajedništvo prožeto stoljećima tradicije.

