FOTO Slavlje i niz reakcija na dogovor Izraela i Hamasa. Taoci će biti pušteni, evo što sve sada slijedi

*Trump objavio da su Izrael i Hamas dogovorili prvu fazu mirovnog plana za Gazu

*Netanyahu je kazao da će Izrael vratiti kući sve taoce iz Gaze

*Po izvorima, sporazum bi mogao biti potpisan u Egiptu već u četvrtak

FOTO Dogovorena prva faza: Izraelci na ulicama slave dogovor o puštanju taoca

8:12 - Izraelci i Palestinci slave nakon što je postignut dogovor o prekidu vatre i oslobađanju talaca u okviru prve faze plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi u kojem je razorena ta obalna enklava i poginulo više od 67.000 ljudi. Vijest o dogovoru izazvala je slavlja u Izraelu, Gazi i šire, a izraelske obitelji talaca ispaljivale su vatromet, dok su Palestinci pljeskali i navijali u nadi da će krvoproliće prestati.

"Hvala Bogu na prekidu vatre, kraju krvoprolića i ubijanja“, rekao je Abdul Madžid abd Rabo, stanovnik južnog grada Kan Junisu u Pojasu Gaze. "Nisam jedino ja sretan, cijeli Pojas Gaze je sretan, svi arapski ljudi, cijeli svijet je sretan prekidom vatre i krajem krvoprolića.“

No, sporazum koji je Trump najavio kasno navečer u srijedu, ostavio je mnoga neriješena pitanja koja bi mogla dovesti do njegovog raspada, kao što se dogodilo s prethodnim mirovnim naporima. Uspješan dovršetak sporazuma označio bi značajno vanjskopolitičko postignuće za republikanskog predsjednika, koji se zalaže za postizanje mira u velikim svjetskim sukobima, ali se muči s brzim ispunjavanjem svojih obećanja, kako u Gazi tako i u vezi s ruskom invazijom na Ukrajinu.

Sukob je preokrenuo Bliski istok u korist Izraela nakon što su u njemu ubijeni vođe Hamasa, kojeg podržava Teheran, i libanonskog Hezbolaha, ubijeni visoki iranski zapovjednici i napadnuti jemenski hutisti. No, globalno ogorčenje zbog izraelskog napada poraslo je. Brojni stručnjaci za ljudska prava, znanstvenici i UN-ova istraga kažu da se to svodi na genocid. Izrael svoje postupke naziva samoobranom nakon napada Hamasa 2023. godine.

Hamas je potvrdio da je postigao sporazum o okončanju rata, rekavši da on uključuje izraelsko povlačenje iz enklave i razmjenu talaca i zarobljenika. "Potvrđujemo da žrtve našeg naroda neće biti uzaludne i da ćemo ostati vjerni svom obećanju - nikada nećemo napustiti nacionalna prava našeg naroda dok se ne postignu sloboda, neovisnost i samoodređenje“, rekao je Hamas.

"Ovo su trenuci koji se smatraju povijesnim trenucima, koje su palestinski građani dugo iščekivali nakon dvije godine ubijanja i genocida koji je počinjen s arogancijom protiv palestinskog naroda“, rekao je Palestinac Kaled Šat u Kan Junisu. Unatoč nadama za okončanje rata, ključni detalji tek trebaju biti razjašnjeni, uključujući vrijeme, poslijeratnu upravu za Pojas Gaze i sudbinu Hamasa.

Obitelji Izraelaca koji su taoci u Gazi okupile su se na Trgu talaca u Tel Avivu nakon objave. "Predsjedniče Trump, puno vam hvala. Zahvaljujemo mu, naša djeca se ne bi vratila kući bez njega", rekao je Hatan Angrest, čiji je sin Matan među taocima.

Izvor iz Hamasa rekao je da će živi taoci biti predani u roku od 72 sata nakon što izraelska vlada odobri sporazum. Dužnosnici Hamasa inzistirali su da će trebati više vremena da se iz ruševina Gaze izvade tijela mrtvih talaca, za koje se vjeruje da ih ima oko 28. Trump je u srijedu u emisiji Fox Newsa 'Hannity' rekao da će taoci vjerojatno biti pušteni u ponedjeljak. Netanyahu i Trump razgovarali su telefonom i čestitali jedan drugome na "povijesnom postignuću", a izraelski premijer pozvao je američkog predsjednika da se obrati izraelskom parlamentu.

Sljedeća faza Trumpovog plana poziva na međunarodno tijelo na čelu s Trumpom, a u kojem bi bio i bivši britanski premijer Tony Blair, koje bi igralo ulogu u poslijeratnoj upravi Gaze. Arapske zemlje koje podržavaju plan kažu da on mora dovesti do konačne neovisnosti palestinske države, što Netanyahu kaže da se nikada neće dogoditi. Nema jasne naznake tko će vladati Gazom kada rat završi. Netanyahu, Trump, zapadne i arapske države isključile su ulogu Hamasa, koji upravlja Gazom od protjerivanja palestinskih rivala 2007. godine. Hamas je izjavio da će prepustiti upravljanje Gazom samo palestinskoj tehnokratskoj vladi koju nadgleda Palestinska uprava i podržavaju arapske i muslimanske zemlje. Odbacuje bilo kakvu ulogu Blaira ili strane vladavine Gazom.

7:56 - Očekuje se da će prekid vatre stupiti na snagu u Gazi nakon potpisivanja sporazuma, izvještava Reuters pozivajući se na izvor upoznat s detaljima. Očekuje se da će se potpisivanje održati u podne u Izraelu, po lokalnom vremenu. Izraelska vojska će zatim -unutar prva 24 sata - dovršiti djelomično povlačenje iz Gaze, piše Sky News.

Benjamin Netanyahu trebao bi sazvati svoj sigurnosni kabinet u 15 sati po lokalnom vremenu, a vladu sat vremena kasnije. Taoci bi mogli biti pušteni već u subotu, a najkasnije do ponedjeljka, prema izvoru.

7:22 - Jučer je, podsjetimo, Trump kazao kako možda uskoro otputuje na Bliski istok jer napreduju pregovori o okončanju rata u Gazi. "Napreduju vrlo dobro. Imamo sjajan tim tamo, izvrsne pregovarače, a nažalost, i s druge strane imaju izvrsne pregovarače“, rekao je Trump te dodao: "To je nešto što mislim da će se dogoditi, dobre su šanse da se dogodi. Možda odem tamo krajem tjedna, možda u nedjelju."

"Uglavnom, vidjet ćemo, ali postoji vrlo dobra šansa da pregovori napreduju vrlo dobro", kazao je američki predsjednik, no nije otkrio koju bi točno zemlju mogao posjetiti.

7:12 - Izrael i Hamas rano u četvrtak dogovorili su se o prvoj fazi plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, sporazumu o prekidu vatre i taocima koji bi mogao otvoriti put okončanju krvavog dvogodišnjeg rata na Bliskom istoku. Samo dan nakon druge godišnjice napada Hamasovih militanata koji je pokrenuo razorni izraelski napad na Gazu, neizravni razgovori u Egiptu rezultirali su dogovorom o početnoj fazi Trumpovog okvira od 20 točaka za uspostavljanje mira u palestinskoj enklavi. Po izvorima, sporazum bi mogao biti potpisan u Egiptu već u četvrtak.

BBC prenosi da je visoki dužnosnik Bijele kuće rekao za CBS da sada sporazum najprije ide na odobrenje izraelskoj vladi u četvrtak. Ako oni formalno odobre sporazum, Izrael mora povući svoje trupe iz Gaze do dogovorene linije za što bi, po njemu, trebalo manje od 24 sata. Potom slijedi puštanje talaca. O tome kada bi točno taoci trebali biti pušteni najave su različite. Trump je na Fox Newsu izjavio da će taoci iz Gazi vjerojatno biti pušteni u ponedjeljak. "Mislim da će se taoci vratiti u ponedjeljak ... to uključuje i tijela onih koji su mrtvi", kazao je. Od 251 osobe otete tijekom Hamasova napada 7. listopada 2023. 47 se još uvijek nalazi u Gazi, od kojih je 25 mrtvo, po izraelskoj vojsci.

Trump je rekao i da će Sjedinjene Države biti "uključene" u "održavanje mira" u Gazi. "Vjerujemo da će Gaza biti puno sigurnije mjesto, obnovljena, a druge zemlje u regiji pomoći će u njezinoj obnovi jer imaju ogromno bogatstvo i žele da se to dogodi", kazao je, dodajući da će SAD biti uključene da im u tome pomogne i da pomogne u održavanju mira.

CNN je objavio da bi taoci trebali biti oslobođeni u subotu ili nedjelju, dok je glasnogovornik izraelske vlade kazao da se očekuje da se taoce počne puštati u subotu navečer. Izraelska vojska rekla je da se "priprema" za njihov prijem. "Načelnik Glavnog stožera naredio je pripreme za provedbu operacije povratka talaca", ali i da se "bude spreman za sve scenarije", rekla je izraelska vojska na X-u.

Ministar obrane Israel Katz je kazao da je oslobađanje talaca "blagoslov" i zahvalio predsjednicima Izraela i SAD-a, kao i vojnicima Izraelskih obrambenih snaga (IDF) koji su nas "svojom hrabrošću, odlučnošću i ogromnom žrtvom doveli do ovog velikog trenutka". "Cijela nacija čeka i uzbuđena je", naglasio je.

Izvor iz Hamasa kazao je da prva prva faza sporazuma kojim bi trebao biti zaustavljen rat u Gazi predviđa oslobađanje 20 talaca koji su živi u jednom mahu, te njihovu razmjenu za gotovo 2000 palestinskih zatvorenika. Do razmjene bi trebalo doći u roku od 72 sata nakon što izraelska vlada odobri sporazum. Taoci bi trebali biti razmijenjeni za 250 Palestinaca osuđenih na doživotni zatvor te za njih još 1700 koje je Izrael uhitio od početka rata 7. listopada 2023, dodao je isti izvor.

Ovo je prva faza plana od dvadeset točaka koji je Trump najavio prošli tjedan. Pregovore je potaknulo osobno sudjelovanje Trumpa, koji je vršio pritisak ne samo na Hamas već i na Izrael da postigne sporazum, ističe BBC. No, dodaje da se, unatoč nadama da bi to moglo dovesti do završetka rata nakon dvije godine, ključni detalji još uvijek moraju raspraviti, uključujući plan o tome tko će upravljati Gazom i budućnost Hamasa. Reuters također ističe da je sporazum koji je Trump najavio oskudan u detaljima i da ostavlja mnoga neriješena pitanja koja bi i dalje mogla dovesti do njegovog neuspjeha, kao što se dogodilo s prethodnim mirovnim naporima.

7:05 - Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozdravio je u četvrtak sporazum između Izraela i Hamasa o prvoj fazi mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, pozivajući istovremeno sve uključene strane da "u potpunosti poštuju odredbe".

"Svi taoci moraju biti pušteni na dostojanstven način. Mora se postići trajni sporazum o prekidu vatre. Borbe moraju jednom zauvijek prestati (...). Patnja mora prestati“, rekao je u izjavi. Naglasio je da je UN spreman "povećati pružanje održive i principijelne humanitarne pomoći“ te sudjelovati u obnovi razorenog palestinskog teritorija.

7:00 - Izrael i Hamas potpisali su prvu fazu sporazuma o Gazi koji su predložile SAD, a koja će omogućiti oslobađanje svih izraelskih talaca, rekao je u srijedu američki predsjednik Donald Trump. "Vrlo sam ponosan što mogu objaviti da su Izrael i Hamas potpisali prvu fazu našeg mirovnog plana“, objavio je Trump na Truth Socialu. "To znači da će svi taoci biti pušteni vrlo brzo, a Izrael će povući svoje trupe na dogovorenu liniju kao prve korake prema snažnom, trajnom i vječnom miru“, dodao je Trump. Donald Trump je ranije najavio mogući posjet Bliskom istoku ovog vikenda, te istaknuo da je sporazum "vrlo blizu", četvrtog dana pregovora u Egiptu usmjerenih na postizanje primirja u Gazi.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu nakon Trumpove objave kazao je da će Izrael vratiti kući sve taoce iz Gaze. "Uz Božju pomoć, sve ćemo ih vratiti kući", kazao je Netanyahu u kratkoj izjavi koju je objavio njegov ured.

Glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed Al-Ansari izjavio je da je postignut dogovor o svim odredbama i mehanizmima provedbe prve faze sporazuma o prekidu vatre u Gazi, koji će dovesti do završetka rata, oslobađanja izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika te dolaska pomoći.