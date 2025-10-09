Naši Portali
POTPISANA PRVA FAZA MIROVNOG PLANA

Svi taoci će biti pušteni! Hamas je pristao na sporazum o Gazi

Izvanredna vijest
Autor
Valentina Wiesner
09.10.2025.
u 01:35

Američki predsjednik Donald Trump najavio je povijesni sporazum između Izraela i Hamasa

Svi će taoci u subotu biti pušteni! Predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je na društvenoj mreži Truth Social da je ponosan objaviti da su i Izrael i Hamas potpisali prvu fazu mirovnog plana za Gazu. - To znači da će svi taoci vrlo brzo biti pušteni, a Izrael će povući svoje trupe na dogovorenu liniju kao prvi korak prema snažnom, održivom i trajnom miru. Sve strane će se tretirati pošteno! Ovo je veliki dan za arapski i muslimanski svijet, Izrael i narode koji ih okružuju, kao i za SAD, i zahvaljujemo posrednicima iz Katara, Egipta i Turske koji su s nama radili da se ostvari ovaj povijesni događaj bez presedana. Blagoslovljeni mirotvorci! – objavio je Trump.  

The Times of Israel prenosi da su izvori iz "palestinskog otpora" rekli Hezbollahovom mediju al-Mayadeen da je Hamas pristao na sporazum o prekidu vatre u Gazi, dodajući da će biti potpisan u četvrtak u Egiptu. Ubrzo nakon Trumpove objave, ured premijera Benjamina Netanyahua objavio je i njegovu izjavu "Uz Božju pomoć vratit ćemo ih sve kući."

Izraelski je premijer prošlog je tjedna pristao na američki plan od 20 točaka koji bi uključivao potpuno povlačenje izraelskih snaga iz Pojasa Gaze u zamjenu za oslobađanje svih 48 talaca koji su još uvijek zatočeni, a od kojih se 21 smatra još uvijek živima, prema Forumu talaca i nestalih obitelji. Kako prenosi Fox News točni uvjeti sporazuma ostaju nejasni. Prema izvornom sporazumu Hamas bi se morao potpuno razoružati u zamjenu za prekid izraelske vojne operacije, u enklavu bi se usmjerilo više humanitarne pomoći za Palestince, a moglo bi započeti i planiranje obnove Gaze. 

Hamas bi, prema dogovoru, dobio "amnestiju" za one koji dragovoljno predaju oružje, a nakon što se vrate svi taoci, Izrael bi oslobodio 250 doživotnih zatvorenika plus 1700 stanovnika Gaze koji su bili pritvoreni nakon 7. listopada 2023. U planu od 20 točaka također se navodi da će Pojas Gaze u doglednoj budućnosti "biti pod privremenom prijelaznom upravom tehnokratskog, apolitičkog palestinskog odbora, odgovornog za svakodnevno vođenje javnih službi i općina za narod Gaze".

Politico prenosi da se Hamas složio odreći se vlasti i osloboditi sve preostale taoce, ali tvrdi da su za ostale točke potrebni pregovori s drugim frakcijama i usvajanje jednoglasni palestinskog stava na temelju međunarodnog prava. U izjavi se također ne spominje razoružavanje Hamasa, ključni izraelski zahtjev uključen u Trumpov prijedlog.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio je da će u četvrtak sazvati vladu kako bi ratificirala sporazum s Hamasom i vratila taoce iz Gaze. Nazvao je ovo "velikim danom za Izrael" i rekao da zemlja može nastaviti ostvarivati svoje ciljeve i širiti mir sa susjedima. - Zahvaljujem herojskim vojnicima IDF-a i svim snagama sigurnosti – zahvaljujući njihovoj hrabrosti i žrtvi, došli smo do ovog dana. Izražavam i svoju srdačnu zahvalnost predsjedniku Trumpu i njegovu timu za njihovu predanost ovoj svetoj misiji oslobađanja talaca. Uz Božju pomoć, zajedno ćemo nastaviti ostvarivati naše ciljeve i širiti mir s našim susjedima – poručio je Netanyahu.

Inače, prema izraelskom zakonu, svaku odluku o puštanju palestinskih zatvorenika kao dijelu sporazuma o taocima prvo mora odobriti vlada. Ako kabinet glasa za sporazum, postoji kratak rok za podnošenje peticija Visokom sudu pravde Izraela radi osporavanja puštanja. Vlada može nastaviti s puštanjem tek nakon toga. Izraelski predsjednik Isaac Herzog je u objavi na društvenim mrežama rekao da je "cijeli Izrael uz taoce" i njihove obitelji.

Bliski istok Donald Trump pojas gaze Hamas Izrael

