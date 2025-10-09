Svi taoci će biti pušteni! Hamas je pristao na sporazum o Gazi

Svi će taoci u subotu biti pušteni! Predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je na društvenoj mreži Truth Social da je ponosan objaviti da su i Izrael i Hamas potpisali prvu fazu mirovnog plana za Gazu. - To znači da će svi taoci vrlo brzo biti pušteni, a Izrael će povući svoje trupe na dogovorenu liniju kao prvi korak prema snažnom, održivom i trajnom miru. Sve strane će se tretirati pošteno! Ovo je veliki dan za arapski i muslimanski svijet, Izrael i narode koji ih okružuju, kao i za SAD, i zahvaljujemo posrednicima iz Katara, Egipta i Turske koji su s nama radili da se ostvari ovaj povijesni događaj bez presedana. Blagoslovljeni mirotvorci! – objavio je Trump.

The Times of Israel prenosi da su izvori iz "palestinskog otpora" rekli Hezbollahovom mediju al-Mayadeen da je Hamas pristao na sporazum o prekidu vatre u Gazi, dodajući da će biti potpisan u četvrtak u Egiptu. Ubrzo nakon Trumpove objave, ured premijera Benjamina Netanyahua objavio je i njegovu izjavu "Uz Božju pomoć vratit ćemo ih sve kući."

BREAKING: Hamas and Israel have agreed to a U.S.-brokered deal pushed by former President Trump to end the Gaza war and release all remaining hostages, marking the first phase of a broader peace plan. pic.twitter.com/pOjNafPvo5 — Fox News (@FoxNews) October 8, 2025

Izraelski je premijer prošlog je tjedna pristao na američki plan od 20 točaka koji bi uključivao potpuno povlačenje izraelskih snaga iz Pojasa Gaze u zamjenu za oslobađanje svih 48 talaca koji su još uvijek zatočeni, a od kojih se 21 smatra još uvijek živima, prema Forumu talaca i nestalih obitelji. Kako prenosi Fox News točni uvjeti sporazuma ostaju nejasni. Prema izvornom sporazumu Hamas bi se morao potpuno razoružati u zamjenu za prekid izraelske vojne operacije, u enklavu bi se usmjerilo više humanitarne pomoći za Palestince, a moglo bi započeti i planiranje obnove Gaze.

Hamas bi, prema dogovoru, dobio "amnestiju" za one koji dragovoljno predaju oružje, a nakon što se vrate svi taoci, Izrael bi oslobodio 250 doživotnih zatvorenika plus 1700 stanovnika Gaze koji su bili pritvoreni nakon 7. listopada 2023. U planu od 20 točaka također se navodi da će Pojas Gaze u doglednoj budućnosti "biti pod privremenom prijelaznom upravom tehnokratskog, apolitičkog palestinskog odbora, odgovornog za svakodnevno vođenje javnih službi i općina za narod Gaze".

Politico prenosi da se Hamas složio odreći se vlasti i osloboditi sve preostale taoce, ali tvrdi da su za ostale točke potrebni pregovori s drugim frakcijama i usvajanje jednoglasni palestinskog stava na temelju međunarodnog prava. U izjavi se također ne spominje razoružavanje Hamasa, ključni izraelski zahtjev uključen u Trumpov prijedlog.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio je da će u četvrtak sazvati vladu kako bi ratificirala sporazum s Hamasom i vratila taoce iz Gaze. Nazvao je ovo "velikim danom za Izrael" i rekao da zemlja može nastaviti ostvarivati svoje ciljeve i širiti mir sa susjedima. - Zahvaljujem herojskim vojnicima IDF-a i svim snagama sigurnosti – zahvaljujući njihovoj hrabrosti i žrtvi, došli smo do ovog dana. Izražavam i svoju srdačnu zahvalnost predsjedniku Trumpu i njegovu timu za njihovu predanost ovoj svetoj misiji oslobađanja talaca. Uz Božju pomoć, zajedno ćemo nastaviti ostvarivati naše ciljeve i širiti mir s našim susjedima – poručio je Netanyahu.

Inače, prema izraelskom zakonu, svaku odluku o puštanju palestinskih zatvorenika kao dijelu sporazuma o taocima prvo mora odobriti vlada. Ako kabinet glasa za sporazum, postoji kratak rok za podnošenje peticija Visokom sudu pravde Izraela radi osporavanja puštanja. Vlada može nastaviti s puštanjem tek nakon toga. Izraelski predsjednik Isaac Herzog je u objavi na društvenim mrežama rekao da je "cijeli Izrael uz taoce" i njihove obitelji.