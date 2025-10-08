Naši Portali
PREGOVORI NA BLISKOM ISTOKU

Blizu je dogovor o prekidu vatre? Trump optimističan: 'Možda odem tamo krajem tjedna'

Canada's Prime Minister Mark Carney visits Washington, D.C.
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS
1/3
Autor
Dora Taslak
08.10.2025.
u 22:45

Visoki dužnosnik Hamasa rekao je za CNN da je dogovor o primirju u Gazi "vrlo blizu“, ali da se još uvijek raspravlja o detaljima popisa zatvorenika koji će biti pušteni

Američki predsjednik Donald Trump možda uskoro otputuje na Bliski istok jer, kako je kazao, napreduju pregovori o okončanju rata u Gazi. "Napreduju vrlo dobro. Imamo sjajan tim tamo, izvrsne pregovarače, a nažalost, i s druge strane imaju izvrsne pregovarače“, rekao je Trump te dodao: "To je nešto što mislim da će se dogoditi, dobre su šanse da se dogodi. Možda odem tamo krajem tjedna, možda u nedjelju."

"Uglavnom, vidjet ćemo, ali postoji vrlo dobra šansa da pregovori napreduju vrlo dobro", kazao je američki predsjednik, no nije otkrio koju bi točno zemlju mogao posjetiti. 

Pregovarači se sastaju u egipatskom gradu Sharm el-Sheikh na Crvenom moru kako bi finalizirali sporazum koji bi uključivao oslobađanje talaca iz Gaze i prekid borbi. Visoki dužnosnik Hamasa rekao je za CNN da je dogovor o primirju u Gazi "vrlo blizu“, ali da se još uvijek raspravlja o detaljima popisa zatvorenika koji će biti pušteni. "Vrlo smo blizu dogovora, ono što još čeka je popis zatvorenika za razmjenu“, rekao je dužnosnik za CNN.

Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je ranije danas da bi predsjednik Trump "potencijalno“ mogao otputovati na Bliski istok ako se postigne dogovor u sukobu u Gazi. No, upozorio je da su takvi pregovori već propadali pa ne treba unaprijed računati na uspjeh. 

"Predsjednik će morati donijeti tu odluku, ali očekujem da bi bio zainteresiran za to, ako vrijeme bude odgovaralo. Kao što sam rekao, danas je postignut dobar napredak, ide se u dobrom smjeru, ali još ima posla“, rekao je Rubio. "Već smo bili u ovoj situaciji prije i bili razočarani. Ali, znam da se ulaže puno truda u ovo“, dodao je.
EU
eurofil55
22:56 08.10.2025.

Hamas časti, postali su državotvorna stranka, "Nažalost, i na drugoj strani također sjede sjajni pregovarači", kaže Trump. Stvarno mislite da će se Trump i Netanyahu odreći Hamasa? Niti u primislima.

