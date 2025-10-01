Plan u 20 točaka: Istječe Trumpov ultimatum Hamasu, evo što oni traže

Dan nakon što je Donald Trump predstavio svoj plan od 20 točaka za zaustavljanje rata u Pojasu Gaze, postalo je očito koliko je put prema miru složen i pun prepreka. Dokument je zamišljen kao sveobuhvatan okvir za prekid neprijateljstava, oslobađanje talaca i zarobljenika, humanitarnu obnovu i početak političkog procesa, no naišao je na žestoke otpore i u Gazi i u Izraelu.
SUMNJA NA JOŠ EKSPLOZIVA
FOTO Duge cijevi na ulicama Münchenu: Građanima zabranjen prilazak, hitno zatvoren i Oktoberfest
veliki pregled
Što se sve nosilo ovog rujna na zagrebačkim ulicama? Donosimo veliku galeriju najboljih kombinacija
usporava starenje i topi masnoće!
Ako želite poboljšati svoje zdravlje svaki tjedan, jedite ovih 5 vrsta voća, savjetuju doktori
briše godine s lica