Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 209
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
PLAN ZA ZAUSTAVLJANJE RATA

Plan u 20 točaka: Istječe Trumpov ultimatum Hamasu, evo što oni traže

Autor
Hassan Haidar Diab
01.10.2025.
u 21:26

XIzraelski ministar Bezalel Smotrich plan je nazvao "izvanrednim diplomatskim neuspjehom", dok je ministar Itamar Ben-Gvir ocijenio da je "opasan za sigurnost Izraela"

Dan nakon što je Donald Trump predstavio svoj plan od 20 točaka za zaustavljanje rata u Pojasu Gaze, postalo je očito koliko je put prema miru složen i pun prepreka. Dokument je zamišljen kao sveobuhvatan okvir za prekid neprijateljstava, oslobađanje talaca i zarobljenika, humanitarnu obnovu i početak političkog procesa, no naišao je na žestoke otpore i u Gazi i u Izraelu.

Ključne riječi
netanyahu Hamas Gaza Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još