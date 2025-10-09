Tko god uspoređuje Hrvatsku i Palestinu, pokazuje kolosalnu političku nepismenost

Jesu li palestinski Arapi zaslužili državu? Ako se patnjama zaslužuje, onda definitivno jesu. Ako se povijesnim kontinuitetom zaslužuje, onda jasno da nisu. Jer baš nikad u povijesti nije postojala država pod tim imenom. Državu kakvu im je nutkao svijet pod uvjetom koegzistiranja sa židovskom državom oni su s prezirom odbili. A to je majka svih preduvjeta: prije cijelog svijeta palestinski Arapi su ti koji su prvi trebali priznati vlastitu državu! U ponuđenim granicama. Povijesni je apsurd da svijet danas priznaje državu Palestinu nakon što su Palestinci u Izraelu masovnim pokoljem poručili da nikad neće priznati pravo Izraela na postojanje!