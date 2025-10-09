Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 22
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Ivan Hrstić
Autor
Ivan Hrstić

Tko god uspoređuje Hrvatsku i Palestinu, pokazuje kolosalnu političku nepismenost

09.10.2025. u 08:00

Realistično, nema toga državnika na svijetu, osim pape i možda Dalaj-lame, koji u takvom momentu ne bi pokrenuo ratni stroj.

Jesu li palestinski Arapi zaslužili državu? Ako se patnjama zaslužuje, onda definitivno jesu. Ako se povijesnim kontinuitetom zaslužuje, onda jasno da nisu. Jer baš nikad u povijesti nije postojala država pod tim imenom. Državu kakvu im je nutkao svijet pod uvjetom koegzistiranja sa židovskom državom oni su s prezirom odbili. A to je majka svih preduvjeta: prije cijelog svijeta palestinski Arapi su ti koji su prvi trebali priznati vlastitu državu! U ponuđenim granicama. Povijesni je apsurd da svijet danas priznaje državu Palestinu nakon što su Palestinci u Izraelu masovnim pokoljem poručili da nikad neće priznati pravo Izraela na postojanje!

Ključne riječi
usporedba Hrvatska Izrael Hamas Palestina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još