FOTO Dogovorena prva faza: Izraelci na ulicama slave dogovor o puštanju taoca

Izrael i Hamas rano u četvrtak dogovorili su se o prvoj fazi plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, sporazumu o prekidu vatre i taocima koji bi mogao otvoriti put okončanju krvavog dvogodišnjeg rata na Bliskom istoku.
Izrael i Hamas rano u četvrtak dogovorili su se o prvoj fazi plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, sporazumu o prekidu vatre i taocima koji bi mogao otvoriti put okončanju krvavog dvogodišnjeg rata na Bliskom istoku.
Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS
Share
Podijeli
Samo dan nakon druge godišnjice napada Hamasovih militanata koji je pokrenuo razorni izraelski napad na Gazu, neizravni razgovori u Egiptu rezultirali su dogovorom o početnoj fazi Trumpovog okvira od 20 točaka za uspostavljanje mira u palestinskoj enklavi.
Samo dan nakon druge godišnjice napada Hamasovih militanata koji je pokrenuo razorni izraelski napad na Gazu, neizravni razgovori u Egiptu rezultirali su dogovorom o početnoj fazi Trumpovog okvira od 20 točaka za uspostavljanje mira u palestinskoj enklavi.
Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS
Share
Podijeli
Po izvorima, sporazum bi mogao biti potpisan u Egiptu već u četvrtak.
Po izvorima, sporazum bi mogao biti potpisan u Egiptu već u četvrtak.
Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS
Share
Podijeli
Trump je na Truth Socialu objavio da je "vrlo ponosan" što su se Izrael i Hamas dogovorili o prvoj fazi američkog mirovnog plana.
Trump je na Truth Socialu objavio da je "vrlo ponosan" što su se Izrael i Hamas dogovorili o prvoj fazi američkog mirovnog plana.
Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
„To znači da će svi taoci biti pušteni vrlo brzo, a Izrael će povući svoje trupe na dogovorenu liniju kao prve korake prema snažnom, trajnom i vječnom miru“, dodao je Trump.
„To znači da će svi taoci biti pušteni vrlo brzo, a Izrael će povući svoje trupe na dogovorenu liniju kao prve korake prema snažnom, trajnom i vječnom miru“, dodao je Trump.
Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS
Share
Podijeli

Ne propustite

1/