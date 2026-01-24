Naši Portali
DOLAZI FERN

FOTO Amerikanci strepe pred monstruoznom olujom: Temperature će ići do -45°C, sprema se neviđeni kaos

Winter Storm Fern in Oklahoma City
Foto: NICK OXFORD/REUTERS
24.01.2026.
u 08:33

Oluja bi mogla uzrokovati još jedno narušavanje Polarnog vrtloga početkom veljače. Zadnje informacije potvrđuju da bi hladnoća mogla biti najjača do sada, a hladni front već se širi na jug, dosežući do obale Meksičkog zaljeva

Oluja Fern, koja je uzrokovala rekordne temperaturne oscilacije, prijeti velikom dijelu Sjedinjenih Američkih Država, a već je proglašena hitna situacija u 16 saveznih država. Prema prognozama, oluja će zahvatiti do 200 milijuna ljudi, s dubokim snijegom koji će prekriti gradove od Oklahome do Bostona, dok se južniji dijelovi suočavaju s opasnom ledenom olujom, piše Sever Weather. Očekuje se da će snijeg u nekim dijelovima doseći 30 cm, dok će ledena kiša i sneg prekriti oko 1.800 milja od Teksasa do obale Virginije.

Oluja Fern također prijeti velikim poremećajem u zračnom prometu, s otkazivanjem od 6.000 do 8.000 letova i mogućim nestancima struje širom zemlje. To je najopasnija zimska oluja u posljednjih 20 godina, s obzirom na njezin opseg i intenzitet. Meteorolozi predviđaju da će ledeni uvjeti uzrokovati ozbiljan utjecaj na infrastrukturu i transport.

Najveći izazov predstavljat će ledena kiša koja prijeti snimanju drveća i oštećenju dalekovoda, a ledeni sloj bit će toliko gust da će gotovo paralizirati transportne mreže duž jugoistočne obale Sjedinjenih Država. Temperature će pasti ispod nule u područjima koja se obično ne susreću s takvim ekstremima hladnoće, dok se snijeg i ledena oluja šire prema sjeveroistoku.

Federalne agencije, uključujući Federalnu agenciju za upravljanje hitnim situacijama (FEMA), kao i zračne kompanije, pozivaju građane da se pripreme, dok meteorolozi upozoravaju da se očekuju ekstremne niske temperature i izuzetno niske vjetrovite temperature koje mogu doseći -50 °F, što je oko -45 stupnjeva Celzijusa. Uz to, prema prognozama, oluja bi mogla uzrokovati još jedno narušavanje Polarnog vrtloga početkom veljače. Zadnje informacije potvrđuju da bi hladnoća mogla biti najjača do sada, a hladni front već se širi na jug, dosežući do obale Meksičkog zaljeva.

SAD strepi pred monstruouznom snježnom olujom:
Već je proglašeno izvanredno stanje u saveznim državama poput Teksasa, Louisiane, Mississippija, Alabame, Georgije, Južne i Sjeverne Karoline, a tijekom petka pridružile su im se i druge savezne države poput New Yorka, Arkansasa, Kansasa i Kentuckyja. Gradonačelnik Washingtona, Muriel Bowser, također je proglasio izvanredno stanje, piše pak Guardian.

Meteorolozi prognoziraju oborine koje mogu premašiti 30 centimetara snijega u područjima poput Ohio Valley, mid-Atlantica i sjeveroistoka, dok se na jugu zemlje, gdje hladni uvjeti nisu uobičajeni, predviđaju temperature ispod nule. Iako je veći dio SAD-a navikao na oštre zimske uvjete, južni dijelovi zemlje suočavaju se s neuobičajeno niskim temperaturama, a pogođena su i područja koja rijetko doživljavaju ovakve ekstremne vremenske uvjete.

Zbog opasnosti od leda na cestama, vlasti upozoravaju na moguće prekide u opskrbi strujom, dok građani užurbano kupuju potrebštine poput hrane, vode, grijača i pokrivača. Čak je i FEMA obustavila otpuštanje zaposlenika koji rade u kriznim uvjetima, unatoč ranijim napadima administracije bivšeg predsjednika Trumpa na ovu agenciju.

rađani diljem pogođenih područja žure kupiti potrebštine poput hrane, vode, pokrivača i generatora jer meteorolozi predviđaju ledenu kišu i snijeg koji će stvarati slojeve leda na cestama, što može učiniti promet smrtonosnim i uzrokovati prekide u opskrbi strujom. Briga od nastanka problema u opskrbi energijom postala je prioritetna, a za stanovnike koji žive u južnim regijama, gdje takvi uvjeti nisu uobičajeni, predviđaju se ozbiljni problemi zbog neočekivanih hladnoća. Više od 100 milijuna Amerikanaca bit će izloženo temperaturama ispod nule do srijede, a možda i duže. S obzirom na ekstremne vremenske uvjete, otkazano je više od 1.400 letova koji su bili planirani za subotu, a svi oblici transporta bit će pogođeni olujom.

