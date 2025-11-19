FOTO Pogledajte što je Melanija obukla za doček princa: Jedan detalj je svima zapeo za oko

Prva dama SAD-a Melanija Trump zajedno sa suprugom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući dočekala je saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana. Predsjednik i prva dama odabrali su večernju odjeću za svečanu večeru održanu u Istočnoj sobi u čast saudijskog prijestolonasljednika. Melanija je za ovu prigodu odabrala plisiranu smaragdno zelenu haljinu bez naramenica libanonskog dizajnera Elieja Saaba.

Brojni mediji primijetili su upravu boju haljine, aludirajući da je prva dama s razlogom izabrala haljinu koja je u boji saudijske nacionalne zastave. Kako bi naglasila kroj bez naramenica, prva dama ostavila je vrat golim, umjesto toga upotpunivši izgled naušnicama s bijelim dijamantima i prstenom. Raskošna večera u Bijeloj kući, koja se sastojala od tri dugačka stola postavljena u Istočnoj sobi, održana je prvog dana posjeta prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana SAD-u.