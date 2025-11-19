Naši Portali
FOTO Pogledajte što je Melanija obukla za doček princa: Jedan detalj je svima zapeo za oko

Autor
Maša Ilotić Šuvalić
19.11.2025.
u 12:09

Raskošna večera u Bijeloj kući, koja se sastojala od tri dugačka stola postavljena u Istočnoj sobi, održana je prvog dana posjeta prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana SAD-u

Prva dama SAD-a Melanija Trump zajedno sa suprugom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući dočekala je saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana. Predsjednik i prva dama odabrali su večernju odjeću za svečanu večeru održanu u Istočnoj sobi u čast saudijskog prijestolonasljednika. Melanija je za ovu prigodu odabrala plisiranu smaragdno zelenu haljinu bez naramenica libanonskog dizajnera Elieja Saaba.

Brojni mediji primijetili su upravu boju haljine, aludirajući da je prva dama s razlogom izabrala haljinu koja je u boji saudijske nacionalne zastave. Kako bi naglasila kroj bez naramenica, prva dama ostavila je vrat golim, umjesto toga upotpunivši izgled naušnicama s bijelim dijamantima i prstenom. Raskošna večera u Bijeloj kući, koja se sastojala od tri dugačka stola postavljena u Istočnoj sobi, održana je prvog dana posjeta prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana SAD-u.
Donald Trump Mohammad bin Salman Melania Trump

KI
Kontra indoktriniran
12:49 19.11.2025.

Saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman poznat je kao raskalašen i rigidan čovjek kojeg ovakve stvari dovode u rutinu. Nažalost po njega, Trump opet nije dobio ono što je želio ako u to ne uključimo propagiranje tamnije strane islama. Nedavno, na jednoj traci crvenog tepiha stoji predsjednik SAD‑a koji "odlučno" proglašava nekoliko europskih antifašističkih mreža terorističkima. Na drugoj, istog tjedna, u Bijelu kuću ulazi čovjek koji je karijeru gradio kao vođa Al‑Nusre, sirijskog ogranka Al‑Qaede. Nije to samo kontradikcija, to je školski primjer kako se riječ "terorist" rasteže kao guma: kad treba, zamijeni smisao, promijeni boju i posluži kao batina nad onim što je danas politički zgodno udariti.

