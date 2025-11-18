Luksuzni darovi kao 'tajno oružje'? Švicarci donijeli Trumpu vrijedne poklone pa sklopili važan sporazum

Darovi su, kako se čini, posebno zagrijali srce američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Samo nekoliko dana nakon što su iznimno bogati švicarski poduzetnici posjetili Ovalni ured, iz Berna je stigla vijest o postizanju carinskog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama. Prema pisanju njemačkog Bilda, šesteročlana delegacija navodno je američkom predsjedniku uručila darove - graviranu zlatnu polugu i poseban model Rolex sata.

Švicarska je postigla ono što su mnogi smatrali nemogućim u nadmetanju sa supersilom poput SAD-a. Osigurala je iste carinske uvjete kao i znatno veća Europska unija, što joj omogućuje dugoročno i stabilno planiranje. Za švicarsko gospodarstvo to konkretno znači carina od 15 posto na svu robu koja se izvozi u SAD. To je golemo smanjenje u odnosu na carinu od 39 posto koja je bila na snazi od kolovoza i koja je, prema izračunima "Neue Zürcher Zeitunga", švicarsko gospodarstvo već koštala više od 1,6 milijardi eura.

Dok su Sjedinjene Države najvažniji trgovinski partner za švicarske tvrtke, Švicarska je za američko gospodarstvo tek jedno od mnogih tržišta. Drugim riječima, Švicarskoj je ovaj dogovor bio neusporedivo potrebniji. Ipak, najviše iznenađuje put kojim su Švicarci došli do cilja. Umjesto političkih predstavnika, u Washington su poslali gospodarsku delegaciju.

Među njima su bili mogul luksuzne robe Johann Rupert, investitor Fredy Gantner i direktor Rolexa, Jean-Frédéric Dufour. Dufour je, navodno, već iskoristio ovogodišnji US Open kako bi u Rolexovom salonu neslužbeno razgovarao s Trumpom.

Tijekom posjeta Ovalnom uredu 5. studenog, delegacija u svojoj prtljazi nije imala samo pregovaračke vještine, već i prave švicarske "poslastice". Mediji navode da su među darovima bili gravirana zlatna poluga i limitirano izdanje Rolex sata. Manje od deset dana kasnije, sporazum je bio sklopljen.