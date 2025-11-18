VIDEO Trump ponovno zgrozio svojim ponašanjem: Novinarku nazvao "prasicom"

Tijekom razgovora s medijima u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One, Donald Trump šokirao je svojim ponašanjem. Naime, jednu novinarku nazvao je "prasicom". Predsjednik je putovao na svoje imanje Mar-a-Lago tog 14. studenog kada se ovaj incident dogodio. U pitanje je doveden njegov odnos s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, a novinarka ga je pokušala pitati o informacijama u Epsteinovim dosjeima koje su potencijalno "inkriminirajuće", prenosi People. Trumpova administracija već neko vrijeme se traži da objavi sve dokumente vezane uz osuđenog Epsteina, koji je počinio samoubojstvo dok je za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja čekao suđenje 2019. godine. Sluti se da je Trump bio upoznat sa svim, budući da se u Epsteinovim e-mailovima pojavljuje poruka u kojoj američkog predsjednika naziva 'psom koji nije zalajao', a u onoj koju je poslao biografu Michaelu Wolffu, piše: 'Naravno, znao je za djevojke, jer je zamolio Ghislaine da prestane'.

Donald Trump odlučno je odbacio bilo kakvu povezanost s aferom, naglašavajući da s Jeffreyjem Epsteinom godinama nije bio u dobrim odnosima. Novinarima je poručio kako 'ne zna ništa o tome'. Unatoč tome, njegova se administracija dugo opirala objavljivanju dokumenata. Tek nakon jačanja pritiska, uključujući i onaj iz vlastitih republikanskih redova, Trump je iznenada promijenio stav. U pritisku su sudjelovali i bivši saveznici, među kojima je bila i zastupnica Marjorie Taylor Greene. Iako je podržala objavu dokumenata, Trump ju je zbog toga nazvao „izdajnicom“ i „ludom“. Ipak, na kraju je preko Truth Sociala pozvao republikance da glasaju za objavu, tvrdeći da 'nemaju što skrivati' te cijelu situaciju opisao kao 'demokratsku prijevaru'. Zastupnički dom uskoro bi trebao odlučivati o Zakonu o transparentnosti Epsteinovih dosjea, a Trump je poručio da će ga potpisati ako prođe Kongres. Oštre riječi nisu novost u njegovom javnom nastupu. Tijekom predsjedničke kampanje 2016. godine, bivša Miss Universe Alicia Machado ispričala je kako ju je Trump, nakon što se udebljala, nazivao „Miss Piggy“ i „Miss Housekeeping“. Rekla je da je bio zastrašujuć, da je često vikao na nju te joj govorio da izgleda „ruž­no“ ili „debelo“, rekla je za People.