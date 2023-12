FOTO Dramatični prizori iz Praga: U strahu od napadača doslovno visjeli sa zgrade fakulteta

Na Sveučilištu u glavnom gradu Češke došlo je do pucnjave u kojoj je, prema prvim informacijama hitnih službi, ubijeno 11 osoba, uključujući i napadača. Prema posljednjim podacima, devet osoba teško je ozlijeđeno, pet ili šest srednje teško, a do desetero lakše. Podaci se, kako službe napominju, još mogu promijeniti.

Oko 16 sati, policija je objavila kako je napadač ubijen, a evakuacija je bila u tijeku i sat vremena kasnije s obzirom na to da su se neki studenti zaključali u prostorije u kojima su bili. Neki od studenata na društvenim su mrežama objavili kako su se zatvorili u učionice te postavili stolove i stolce kao dodatnu blokadu, a dijele se i fotografije ljudi koji su se skrivali na iznimno opasnim mjestima.

Naime, na platformi X objavljena je fotografija nekoliko studenata koji su se, kako bi se spasili od napadača, sklonili na uskoj izbočini na vanjskom dijelu zgrade, ispod prozora na zadnjem katu.

Students hiding on ledge during mass shooting at Charles University in Prague pic.twitter.com/2LqVA2gm2M