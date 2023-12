FOTO Češki student objavio jezivu fotografiju: Sakriven na Sveučilištu usred masakra

Na Sveučilištu u Pragu došlo je danas u popodnevnim satima do pucnjave. Policija je potvrdila kako ima mrtvih te kako su deseci ozlijeđeni. Također, policija je izvijestila da je napadač ubijen. Do incidenta je navodno došlo na Filozofskom fakultetu gdje su se studenti skrivali i zaključavali u učionice.

"Trenutno sam zaglavljen u svojoj učionici u Pragu. Napadač je mrtav, ali čekamo da nas evakuiraju. Molimo se da se izvučemo živi", naveo je jedan student na platformi X, ranije poznatoj kao Twitter.

Kako je istaknuo, zaključali su vrata prije nego što je napadač pokušao ući u njihovu učionicu. Na fotografiji koju je objavio vidi se i kako su stolci i stolovi postavljeni kao dodatna blokada na vrata učionice.

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive.



Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell. pic.twitter.com/wYyhOe5U6p