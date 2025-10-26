Naši Portali
BURNA JESEN

FOTO Pogledajte što se sprema u Europi: Meteorolozi otkrili detalje, a evo što čeka Hrvatsku

Severe wether
Foto: Severe Weather Europe
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
26.10.2025.
u 17:47

Jesenski vremenski obrazac, pojačan toplijim morima, mogao bi donijeti izazove u prijelazu prema zimi.

Početak studenog donosi Europi burno vrijeme, javlja Severe Weather. Oluja Benjamin već je izazvala olujne uvjete u zapadnoj Europi, a slijedi razdoblje obilnih kiša i povećanog rizika od poplava zbog snažnih vremenskih sustava. Vremenski obrasci postaju nestabilni zbog toplijih mora, posebice u Mediteranu, gdje su temperature 1,5 do 3 °C iznad prosjeka. To pojačava vlažnost i dovodi do obilnih oborina, osobito u planinskim područjima poput Alpa, Pirineja, Apenina i Dinarskih Alpa. Neke regije mogle bi zabilježiti stotine milimetara kiše u sljedećih 10 do 14 dana, što povećava opasnost od poplava.

Severe Weather Europe
Foto: Severe Weather Europe

Sredinom tjedna očekuje se topliji zrak koji će podignuti temperature iznad prosjeka, posebice u južnoj, zapadnoj i središnjoj Europi. No, s toplinom dolaze i frontalni sustavi s Atlantika koji će donijeti kišovite periode diljem kontinenta. Meteorolozi savjetuju građanima u ugroženim područjima da prate lokalna upozorenja i pripreme se za moguće poplave. Ovaj jesenski vremenski obrazac, pojačan toplijim morima, mogao bi donijeti izazove u prijelazu prema zimi.

Prema DHMZ-u ponedjeljak nam donosi djelomice, sredinom dana i pretežno sunčano. U noći i ujutro uz više oblaka još lokalno kiša, na jugu i grmljavina. U unutrašnjosti je ponegdje moguća jutarnja magla. Prema večeri sa sjeverozapada porast naoblake, krajem dana i u noći na utorak ponegdje kiša. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, u višem gorju poslijepodne i jak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak sredinom dana u okretanju na jugozapadnjak, uglavnom navečer uz dalmatinsku obalu i jugo, no još do jutra na sjevernom dijelu jaka bura. Najniža temperatura zraka od 2 do 7, na Jadranu od 7 do 13 °C. Najviša dnevna između 11 i 16, na Jadranu od 16 do 19 °C.

Severe Weather Europe
Foto: Severe Weather Europe

Od utorka do četvrtka prema DHMZ-u bit će također djelomice, na Jadranu i prevladavajuće sunčano. Uz više oblaka u utorak u noći i ujutro lokalno kiša, na obali i grmljavina. Potom većinom suho sve do četvrtka kada uglavnom na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj raste vjerojatnost za kišu. U unutrašnjosti tijekom jutra lokalno magla, posebice u utorak. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni i južni, u utorak prijepodne na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo, u utorak i jugozapadnjak te sjeverozapadnjak. Temperatura zraka u postupnom porastu, no jutra će do srijede u unutrašnjosti biti hladna.
Severe Weather Europe vremenska prognoza vrijeme

Avatar Banana man
Banana man
19:39 26.10.2025.

jel to opet oan "ćelija"? iz remetinca ili neka druga=?

VE
večernjamaglica
19:02 26.10.2025.

Oluja koja nama donosi toplo vrijeme,a kišu za 14 dana.Bolje da nisam čitao.Bolje imati žabu gatalinku.

