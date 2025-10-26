Kako bi izgledala Hrvatska da je uvijek ljeto? To bi utjecalo na 5 ključnih stvari

Iako klimatske promjene znatno utječu na okoliš - manifestirajući se kroz porast temperatura, izmijenjene obrasce oborina i sve češće ekstremne vremenske događaje - Hrvatska još uvijek jasno "osjeća" sva četiri godišnja doba te njihovu karakterističnu smjenu. No, što bi se dogodilo kada bi tijekom cijele godine bilo ljeto? To smo pitanje postavili umjetnoj inteligenciji, odnosno ChatGPT-u. Ta platforma navodi kako bi se mnogo toga promijenilo, od klimatskih uvjeta do načina života.

"Klima i priroda: Temperature bi bile stalno visoke, sa suhim i vrućim ljetima. Moguće je da bi prosječne temperature bile oko 30°C i više, čak i noću. U takvim uvjetima, vegetacija bi se prilagodila sušnijem okruženju. Flora bi bila više mediteranska, sa sušnim i otporne biljkama poput lavande, maslina i borova. Neke biljke koje zahtijevaju hladniju klimu, poput bukve i hrasta, možda bi nestale. Voda u Jadranskom moru bila bi toplija, što bi moglo utjecati na ekosustav i raznolikost morskih vrsta.

Gradovi i infrastruktura: Iako bi turizam i gospodarstvo profitirali od stalnog ljeta, troškovi za održavanje hladnoće u zatvorenim prostorima mogli bi postati visoki. Gradovi i infrastruktura bi se prilagodili trajnijim ljetnim uvjetima. Svi gradovi, osobito na obali, imali bi modernizirane sustave za hlađenje, a u planiranju gradova vjerojatno bi se više koristile sunčane i energetski učinkovite tehnologije.

Turizam: Hrvatska bi bila turistička destinacija tijekom cijele godine. Vezano uz ovo, razvoj ljetnih sportova poput jedrenja, vodenih sportova i biciklizma bio bi izuzetno važan, a većina ljudi koji bi posjetili obalu bila bi zainteresirana za vanjske aktivnosti.

Zdravlje i životni standard: Ljeto bi imalo i svoje izazove - visok rizik od dehidracije, sunčanih udaraca i drugih toplinskih bolesti. Ljetna vrućina bila bi teža za starije osobe, djecu i ljude s kroničnim bolestima. Poljoprivreda bi se morala prilagoditi stalnoj suši, s većim naglaskom na otporne kulture koje mogu preživjeti visoke temperature i manjak oborina. Nažalost, to bi moglo značiti smanjenje u proizvodnji hrane poput žitarica koje zahtijevaju više vlage.

Obale i plaže: Plaže bi bile stalno posjećivane i pretrpane, s rastućim brojem ugostiteljskih objekata, hotela, kafića i restorana. U obalnim područjima, vjerojatno bi se postavljale dodatne zaštite od sunca i hladne zone za turiste.

Dakle, stalno ljeto bi učinilo Hrvatsku egzotičnijom i atraktivnijom destinacijom s većim naglaskom na turizam i vanjske aktivnosti, ali također bi stvorilo izazove u smislu održivosti resursa, ekosustava i prilagodbe ljudi na nove uvjete", ističe umjetna inteligencija.