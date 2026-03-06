FOTO Nova klaonica u Lužanima primjer razvoja stočarstva

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić u petak je tijekom radnog posjeta Brodsko-posavskoj županiji obišao novootvorenu klaonicu Poljo-Davor u Lužanima te farmu Orišak u Davoru, istaknuvši kako će Ministarstvo nastaviti poticati razvoj klaoničke industrije i domaće poljoprivredne proizvodnje.

Klaonica Poljo-Davor, u vlasništvu obitelji Gelemanović, s radom je započela početkom ove godine, nakon što je obitelj preuzela i obnovila raniji pogon koji je radio vrlo kratko. Investicija u revitalizaciju objekta vrijedna je oko 650 tisuća eura, a financirana je kombinacijom vlastitih sredstava i kredita komercijalnih banaka. U pogonu trenutačno radi 22 zaposlenika iz lokalne sredine, a plan je do kraja godine povećati broj zaposlenih na 40, pa i 50.

Ministar Vlajčić naglasio je kako je riječ o primjeru uspješnog razvoja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koje je u nekoliko godina prošlo put od primarne proizvodnje do klaonice i prerade. – To je izvrstan model korištenja sredstava Ministarstva poljoprivrede i vlastitih ulaganja, s jasnom dodanom vrijednošću, otvaranjem radnih mjesta i revitalizacijom prostora – rekao je Vlajčić.

Dodao je kako Ministarstvo želi kroz takve projekte građanima osigurati svježu i kvalitetnu domaću hranu te potaknuti daljnji razvoj stočarskog sektora. Najavio je i nastavak potpora za klaoničku industriju, podsjetivši kako je prošle jeseni bio otvoren natječaj za ulaganja u preradu, na koji je pristiglo dvadesetak prijava za klaoničke kapacitete, dok se novi natječaj očekuje do kraja godine.

Obitelj Gelemanović predstavila je gostima cjelokupan proces proizvodnje, koji se temelji na konceptu „od polja do stola“. Vlasnik Dino Gelemanović istaknuo je kako takav model možda nije primjenjiv za svakog farmera, ali može biti poticajan za razvoj domaćeg stočarstva. – Ovo je priča o samodostatnosti, od primarne poljoprivrede preko klaonice do gotovog proizvoda i kupaca u Hrvatskoj – rekao je.

Ministar je pritom izrazio očekivanje da će vlasnici klaonice uspješno ishoditi i dodatne dozvole za preradu i klanje svinja iz zona pogođenih afričkom svinjskom kugom, što bi pomoglo domaćim stočarima. Prema podacima Ministarstva, u Hrvatskoj trenutno djeluje stotinjak klaonica, od čega ih je 16 na području Slavonije, Baranje i Srijema, dok njih devet ima dozvolu za rad u uvjetima afričke svinjske kuge.

Brodsko-posavski župan Danijel Marušić istaknuo je kako je u županiji očuvan trend stočarske proizvodnje te da se na tom području uzgaja više od 5200 krmača. Odgovarajući na pitanje o stanju domaće poljoprivredne proizvodnje, ministar Vlajčić priznao je kako Hrvatska još nije na razini koja bi u potpunosti zadovoljila vlastite potrebe. – Trenutačno stanje nije zadovoljavajuće, ali povećanje domaće proizvodnje ostaje naš trajni cilj. Veliki sustavi mogu ubrzati rast proizvodnje, no jednako važna su i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, koja ćemo nastaviti snažno podupirati – poručio je.