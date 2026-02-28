Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 32
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Izrael napao Iran: Eksplozije diljem Teherana
Ratna sila na putu prema Iranu: Nosači zrakoplova u Arapskom moru, najveći ratni brod, 100 borbenih aviona napušta baze diljem svjeta...
Ciljali simbol režima? Eksplozija kod ureda Alija Hameneija, evo gdje je premješten vođa
VIDEO SAD sudjelovao u napadu na Teheran: Iranci objavili prve snimke eksplozija
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NE MOGU KONKURIRATI

Svinjetina u trgovinama iz uvoza, domaću nitko neće

Obitelj Ciganovi? i drugi poljoprivrednici o navodnoj nepravednoj raspodjeli zemljišta
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/3
Autor
Jolanda Rak Šajn
28.02.2026.
u 08:58

Proizvođačke cijene domaće svinje oko 15% su veće nego njezina prodajna cijena, što proizvodnju čini sve neisplativijom, tvrde svinjogojci

Uvozni svinjski but ovih se dana u trgovačkim lancima može naći na akciji i za samo 2,79 eura za kilogram, svinjska lopatica bez kosti i za 2,39 eura, a domaća svinjetina teško nalazi put do tržišta, optužuju svinjogojci. Otkako su Kinezi na EU carine na električne automobile uzvratili, među ostalim, i smanjenjem uvoza europske svinjetine, europski viškovi po dampinškim se cijenama prelijevaju i na hrvatsko tržište. Domaća proizvodnja, kojoj je naštetila i afrička svinjska kuga (ASK), teško to može pratiti te je nastavljeno daljnje urušavanje tog sektora, kojim trenutačno ne pokrivamo ni 40% potreba, a 2013., tijekom ulaska RH u EU, samodostatni smo bili 70%, čulo se na 19. Savjetovanju uzgajivača svinja u RH u Prelogu.

Nezadovoljni stanjem na tržištu i izravnim gubitcima koje zbog poremećaja na tržištu zbrajaju već 18 mjeseci – kao i tržnim viškom od najmanje 7000 svinja između 180 i 300 kilograma, za koje u klaonicama nema interesa – mali i srednji proizvođači proteklih su dana pisali i premijeru Andreju Plenkoviću zahtijevajući pomoć. Proizvođačke cijene tovne svinje oko 15% su veće nego njezina prodajna cijena, što proizvodnju čini sve neisplativijom. Prošle je godine prosječna proizvođačka cijena tovne svinje iznosila, tvrde, 1,50 do 1,75 eura/kg, ovisno o ulaznim troškovima stočne hrane, cijene odojaka, liječenja, radne snage, energije…, a tržišna, burzovna cijena tovljenika istovremeno je iznosila 1,15 do 1,55 eura/kg.

– Po tovnoj svinji težine oko 130 kilograma svinjogojci tako gube 20 do 40 eura – kaže Mirko Kolić iz Budrovaca, jedan od 40-ak potpisnika pisma premijeru. Lani je on sam proizveo 22.000 svinja, a u ovoj je godini proizvodnju prepolovio. Svih šest radnika je zadržao, no još uvijek ne zna gdje će s 500 svinja "teškašica". Sastanci svinjogojaca s resornim ministrom Davidom Vlajčićem i državnim tajnicima, na kojima su upozoravali na poremećaje i druge probleme u proizvodnji, nisu urodili plodom, tvrdi Kolić. Osiguranih 10 milijuna eura od Ministarstva poljoprivrede za investicije u sektoru prihvatljivo je samo ako se svinjogojcima može osigurati sigurno tržište, smatra on, pa Hrvati ovih dana jedu španjolsku svinjetinu, kojoj domaći svinjogojci ne mogu konkurirati. – A ne samo da ispaštaju proizvođači, ni potrošač u prosjeku nije dobio jeftino meso, kakvo je uz trenutačne niske cijene nabave na EU tržištu mogao dobiti. Vrhnje, naravno, ubiru strani trgovački lanci – optužuje.

Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Zdravko Tušek u Prelogu je upozorio da se ne smije zaboraviti na jače povezivanje primarne proizvodnje, otkupljivača i prerađivača, ali i na snažnije razgovore s trgovcima. Ipak, optimističan je. – Prvi znaci unatrag desetak dana pokazuju da se cijene na burzama oporavljaju, samim time očekujemo da će se oporaviti i cijena na hrvatskom tržištu – zaključio je Tušek. 

Zagreb: Bageri ruše popratni dio Vjesnikovog nebodera
Ključne riječi
David Vlajčić mirko kolić uvoz svinjogojstvo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!