PROMETNA NESREĆA

Strava u Austriji: Sudar autobusa punog turista iz Njemačke i auta, više od 20 ljudi je ozlijeđeno

Autor
Snježana Herek
07.03.2026.
u 18:25

Austrijski automobilski, motociklistički i touring klub (ÖAMTC) imao je u subotu pune ruke posla, jer je oko 11 sati prometna gužva i kolona na cesti u smjeru sjevera, još uvijek bila dugačka više od 17 kilometara.

U subotu kratko nakon 7 sati ujutro u austrijskoj pokrajini Tirol, u sudaru putničkog autobusa s turistima iz Njemačke i osobnog automobila, na cesti B179, ozlijeđeno je više od 20 osoba, javljaju austrijski mediji. Sudar se je dogodio na području općine Bichlbach. Teška prometna nesreća dovela je do dvosatnog, potpunog zatvaranja ceste preko brdskog prijevoja Fernpass (B179).

Prema policijskom izvješću, 22 osobe su ozlijeđene, a dvije su zadobile teške tjelesne ozljede. Riječ je o 66-godišnjem vozaču osobnog automobila iz Njemačke i njegovoj suputnica. Prema prvim procjenama žena, koja je sjedila na stražnjem sjedalu automobila, te 57-godišnji vozač autobusa zadobili su ozljede neodređene težine, te su kao i vozač osobnog automobila prevezeni u lokalnu tirolsku bolnicu u Reutte. 

Vozačeva suputnica je helikopterom prevezena u kliniku Murnau u Njemačkoj. Prema policiji 20-tak putnika u turističkom autobusu lakše je ozlijeđeno. Uzrok sudara, još je u subotu poslijepodne bio nepoznat, napominju mediji, pozivajući se na policijske izvore.

Privremeno zatvaranje tirolske ceste Fernpass dovelo je do velikih gužvi i prometnih kolona. Obje trake puštene su u promet oko 10,20 sati. Obilazak je bio moguć, samo dugim zaobilaznicama. Austrijski automobilski, motociklistički i touring klub (ÖAMTC) imao je u subotu pune ruke posla, jer je oko 11 sati prometna gužva i kolona na cesti u smjeru sjevera, još uvijek bila dugačka više od 17 kilometara.
Iranci dron pogodio Azerbajdžan, šire se uznemirujuće snimke. Pod raketnim napadom i Katar
Ključne riječi
Njemačka prometna nesreća policija

SVJETSKI PRAVNI STRUČNJAK

VIDEO Iranac koji je branio generala Gotovinu: 'Mnogi od nas su zabrinuti zbog mogućnosti pojave kaosa'

Moja karijera u području ljudskih prava započela je s Iranom. Zatim sam radio u Bosni i Hercegovini, Ruandi, Gvatemali, Kambodži, diljem svijeta. A sada se vraćam tamo gdje sam počeo, ali u vrlo teškim okolnostima, kazao je Payam Akhavan, jedan od vodećih svjetskih pravnih stručnjaka posvećen promicanju ljudskih prava, u ekskluzivnom razgovoru za Večernji list

