Strava u Austriji: Sudar autobusa punog turista iz Njemačke i auta, više od 20 ljudi je ozlijeđeno

U subotu kratko nakon 7 sati ujutro u austrijskoj pokrajini Tirol, u sudaru putničkog autobusa s turistima iz Njemačke i osobnog automobila, na cesti B179, ozlijeđeno je više od 20 osoba, javljaju austrijski mediji. Sudar se je dogodio na području općine Bichlbach. Teška prometna nesreća dovela je do dvosatnog, potpunog zatvaranja ceste preko brdskog prijevoja Fernpass (B179).

Prema policijskom izvješću, 22 osobe su ozlijeđene, a dvije su zadobile teške tjelesne ozljede. Riječ je o 66-godišnjem vozaču osobnog automobila iz Njemačke i njegovoj suputnica. Prema prvim procjenama žena, koja je sjedila na stražnjem sjedalu automobila, te 57-godišnji vozač autobusa zadobili su ozljede neodređene težine, te su kao i vozač osobnog automobila prevezeni u lokalnu tirolsku bolnicu u Reutte.

Vozačeva suputnica je helikopterom prevezena u kliniku Murnau u Njemačkoj. Prema policiji 20-tak putnika u turističkom autobusu lakše je ozlijeđeno. Uzrok sudara, još je u subotu poslijepodne bio nepoznat, napominju mediji, pozivajući se na policijske izvore.

Privremeno zatvaranje tirolske ceste Fernpass dovelo je do velikih gužvi i prometnih kolona. Obje trake puštene su u promet oko 10,20 sati. Obilazak je bio moguć, samo dugim zaobilaznicama. Austrijski automobilski, motociklistički i touring klub (ÖAMTC) imao je u subotu pune ruke posla, jer je oko 11 sati prometna gužva i kolona na cesti u smjeru sjevera, još uvijek bila dugačka više od 17 kilometara.