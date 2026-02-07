Naši Portali
STRAH OD KINE

Ratni scenarij sve bliže? Planiraju masovne evakuacije stanovništva i grade podzemna skloništa

Tokio: Kineski mornarički razarač Taiyuan pridružio se međunarodnom pregledu flote u Japanu
Hua Yi
VL
Autor
Večernji.hr
07.02.2026.
u 08:19

Iako japanske vlasti naglašavaju da je riječ o preventivnim mjerama civilne zaštite i nacionalne sigurnosti, sve intenzivnije pripreme pokazuju koliko ozbiljno Tokio shvaća mogućnost regionalnog sukoba u narednim godinama.

Japan ubrzano jača civilnu i vojnu infrastrukturu zbog rastućih napetosti s Kinom, osobito u kontekstu mogućeg sukoba oko Tajvana. Kako prenosi britanski Telegraph, pripreme uključuju izgradnju podzemnih skloništa, modernizaciju vojnih objekata i planiranje evakuacije stanovništva s otoka koji bi se mogli naći na prvoj liniji eventualnog konflikta.

Prema dostupnim planovima japanske vlade, posebna se pažnja posvećuje jugozapadnim otocima blizu Tajvana. Ondje bi se u slučaju krize moglo evakuirati više od 100 tisuća ljudi, dok se istodobno grade skloništa i jačaju obrambene instalacije kako bi se zaštitilo lokalno stanovništvo. Dio priprema odnosi se i na povećanje kapaciteta podzemnih skloništa diljem zemlje. Japanske vlasti žele gotovo udvostručiti broj takvih objekata kako bi mogli primiti milijune ljudi u slučaju raketnih napada ili šire vojne krize. U projekt su uključene i tvrtke koje razvijaju posebna čelična vrata i zaštitnu infrastrukturu za skloništa.

Ove mjere dolaze u trenutku kada se sigurnosna situacija u istočnoj Aziji dodatno zaoštrava. Kina posljednjih godina povećava vojni pritisak na Tajvan, dok Japan istodobno povećava obrambeni proračun i širi suradnju sa saveznicima, osobito Sjedinjenim Državama. Iako japanske vlasti naglašavaju da je riječ o preventivnim mjerama civilne zaštite i nacionalne sigurnosti, sve intenzivnije pripreme pokazuju koliko ozbiljno Tokio shvaća mogućnost regionalnog sukoba u narednim godinama.
Zgubider..
09:26 07.02.2026.

"...zbog rastućih napetosti s Kinom, osobito u kontekstu mogućeg sukoba oko Tajvana..."___A šta to ima Japan sa sukobom Kina-Tajvan? Pa jel im Hirošima i Nagasaki nisu bili dovoljni?!

