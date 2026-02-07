Rusija je izvela masovni napad na ukrajinsku energetsku infrastrukturu u ranim jutarnjim satima, što je izazvalo izvanredne nestanke struje u većini regija, izvijestio je ukrajinski državni operator mreže Ukrenergo. "Rusija provodi još jedan masovni napad na postrojenja ukrajinske elektroenergetske mreže", priopćio je Ukrenergo , dodajući da su napadi u tijeku i da će radovi na obnovi započeti čim sigurnosna situacija to dopusti.
Napadi su prijavljeni diljem zemlje, uključujući i zapadnu Ukrajinu. Rano ujutro, ukrajinsko ratno zrakoplovstvo izvijestilo je o aktivnosti dronova oko 5:30 sati po lokalnom vremenu, a dronovi su uočeni u Lavovskoj oblasti u blizini grada Hodoriva. Eksplozije su se ubrzo nakon toga čule u Burštinu, u Ivano-Frankivskoj oblasti, izvijestio je Suspilne , pozivajući se na lokalne dopisnike.
Guverner Lavovske oblasti Maksim Kozitski kasnije je upozorio na "novu prijetnju" regiji, rekavši da su rakete otkrivene u blizini susjedne Ternopiljske oblasti. Ukrajinske zračne snage također su izvijestile o raketama koje su išle prema Lavovskoj i Ivano-Frankivskoj oblasti. Prema podacima dobavljača energije DTEK-a , nakon napada uvedeni su izvanredni prekidi struje u Kijevskoj, Odeskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti, piše Kyiv Independent .
Dva aerodroma u jugoistočnoj Poljskoj obustavljena su iz predostrožnosti zbog ruskih napada na obližnji teritorij Ukrajine, priopćile su u subotu poljske vlasti. "U vezi s potrebom osiguranja mogućnosti slobodnog rada vojnog zrakoplovstva, zračne luke u Rzeszowu i Lublinu privremeno su obustavile letove", objavila je poljska Agencija za zračnu navigaciju X.
Naravno, Trump može tražiti od svog saveznika da izbjegava ovakav način ratovanja, ali to se ne događa. Ovo je pritisak na Ukrajinu da pristane na uvjete pregovora, a potpuno je jasno da ga vrše Rusija i Amerika.