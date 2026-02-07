Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 31
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVI UDAR

Masovni napad dronovima na Ukrajinu, uzbuna i u Poljskoj: Zatvorili su dva aerodroma

Aftermath of a Russian drone attack in Poltava region
Foto: State Emergency Service of Ukrai
1/2
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
07.02.2026.
u 08:19

Dva aerodroma u jugoistočnoj Poljskoj obustavljena su iz predostrožnosti zbog ruskih napada na obližnji teritorij Ukrajine, priopćile su u subotu poljske vlasti

Rusija je izvela masovni napad na ukrajinsku energetsku infrastrukturu u ranim jutarnjim satima, što je izazvalo izvanredne nestanke struje u većini regija, izvijestio je ukrajinski državni operator mreže Ukrenergo. "Rusija provodi još jedan masovni napad na postrojenja ukrajinske elektroenergetske mreže", priopćio je Ukrenergo , dodajući da su napadi u tijeku i da će radovi na obnovi započeti čim sigurnosna situacija to dopusti.

Napadi su prijavljeni diljem zemlje, uključujući i zapadnu Ukrajinu. Rano ujutro, ukrajinsko ratno zrakoplovstvo izvijestilo je o aktivnosti dronova oko 5:30 sati po lokalnom vremenu, a dronovi su uočeni u Lavovskoj oblasti u blizini grada Hodoriva. Eksplozije su se ubrzo nakon toga čule u Burštinu, u Ivano-Frankivskoj oblasti, izvijestio je Suspilne , pozivajući se na lokalne dopisnike.

Guverner Lavovske oblasti Maksim Kozitski kasnije je upozorio na "novu prijetnju" regiji, rekavši da su rakete otkrivene u blizini susjedne Ternopiljske oblasti. Ukrajinske zračne snage također su izvijestile o raketama koje su išle prema Lavovskoj i Ivano-Frankivskoj oblasti. Prema podacima dobavljača energije DTEK-a , nakon napada uvedeni su izvanredni prekidi struje u Kijevskoj, Odeskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti, piše Kyiv Independent .

Dva aerodroma u jugoistočnoj Poljskoj obustavljena su iz predostrožnosti zbog ruskih napada na obližnji teritorij Ukrajine, priopćile su u subotu poljske vlasti. "U vezi s potrebom osiguranja mogućnosti slobodnog rada vojnog zrakoplovstva, zračne luke u Rzeszowu i Lublinu privremeno su obustavile letove", objavila je poljska Agencija za zračnu navigaciju X.
Ključne riječi
rat u Ukrajini Ukrajina

Komentara 7

Pogledaj Sve
ZO
zoranlelic
08:30 07.02.2026.

Naravno, Trump može tražiti od svog saveznika da izbjegava ovakav način ratovanja, ali to se ne događa. Ovo je pritisak na Ukrajinu da pristane na uvjete pregovora, a potpuno je jasno da ga vrše Rusija i Amerika.

Avatar *sloboda*
*sloboda*
09:25 07.02.2026.

ruska bagral

KA
Kako
09:12 07.02.2026.

Jesu li Poljaci podigli Avione ? 🥱

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!