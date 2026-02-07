Masovni napad dronovima na Ukrajinu, uzbuna i u Poljskoj: Zatvorili su dva aerodroma

Rusija je izvela masovni napad na ukrajinsku energetsku infrastrukturu u ranim jutarnjim satima, što je izazvalo izvanredne nestanke struje u većini regija, izvijestio je ukrajinski državni operator mreže Ukrenergo. "Rusija provodi još jedan masovni napad na postrojenja ukrajinske elektroenergetske mreže", priopćio je Ukrenergo , dodajući da su napadi u tijeku i da će radovi na obnovi započeti čim sigurnosna situacija to dopusti.

Napadi su prijavljeni diljem zemlje, uključujući i zapadnu Ukrajinu. Rano ujutro, ukrajinsko ratno zrakoplovstvo izvijestilo je o aktivnosti dronova oko 5:30 sati po lokalnom vremenu, a dronovi su uočeni u Lavovskoj oblasti u blizini grada Hodoriva. Eksplozije su se ubrzo nakon toga čule u Burštinu, u Ivano-Frankivskoj oblasti, izvijestio je Suspilne , pozivajući se na lokalne dopisnike.

Guverner Lavovske oblasti Maksim Kozitski kasnije je upozorio na "novu prijetnju" regiji, rekavši da su rakete otkrivene u blizini susjedne Ternopiljske oblasti. Ukrajinske zračne snage također su izvijestile o raketama koje su išle prema Lavovskoj i Ivano-Frankivskoj oblasti. Prema podacima dobavljača energije DTEK-a , nakon napada uvedeni su izvanredni prekidi struje u Kijevskoj, Odeskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti, piše Kyiv Independent .

Dva aerodroma u jugoistočnoj Poljskoj obustavljena su iz predostrožnosti zbog ruskih napada na obližnji teritorij Ukrajine, priopćile su u subotu poljske vlasti. "U vezi s potrebom osiguranja mogućnosti slobodnog rada vojnog zrakoplovstva, zračne luke u Rzeszowu i Lublinu privremeno su obustavile letove", objavila je poljska Agencija za zračnu navigaciju X.