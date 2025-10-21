Evo kolika je šteta nakon pljačke nakita iz pariškog Louvrea

Lopovi koji su izveli smjelu pljačku u muzeju Louvre u Parizu pobjegli su s nakitom čija se vrijednost procjenjuje na 88 milijuna eura, rekla je u utorak pariška tužiteljica Laure Beccuau. "Važno je umati na umu da je ovo financijska šteta, koja nije ništa u usporedbi s povijesnom štetom uzrokovanom ovom krađom", rekla je tužiteljica radiju RTL.

U onome što su neki političari opisali kao nacionalno poniženje, četiri osobe u nedjelju su provalile u Louvre, popevši se na kat dizalicom, gdje su razbili prozor. Uzeli su predmete iz galerije za kraljevski nakit i pobjegli na motociklima.

Među osam komada ukradenog nakita nalazila se tijara i naušnice kraljice Marije Amalije i kraljice Hortenzije iz ranog 19. stoljeća. Dijadema carice Eugenije pronađena je pred muzejem, navodno ispuštena tijekom bijega. Riječ je o prvoj pljački u Louvreu od 1998. kada je ukradena slika Camillea Corota nakon čega više nikada nije viđena.

FOTO Ovo je nakit ukraden iz pariškog Louvrea, vrijednost im je neprocjenjiva

Nedjeljna pljačka je ponovo otvorila raspravu o, kako kažu kritičari, lošem osiguranju u francuskim muzejima, koji su daleko manje osigurani od banaka i sve su češća meta lopova. Francuska policija nastavlja s potjerom za skupinom lopova i na slučaju radi oko 60 istražitelja. Dužnosnici kažu da se čini da su lopovi veoma iskusni i da je možda riječ o "stranim" državljanima.