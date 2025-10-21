Naši Portali
KRAĐA STOLJEĆA

Evo kolika je šteta nakon pljačke nakita iz pariškog Louvrea

VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
21.10.2025.
u 22:36

Riječ je o prvoj pljački u Louvreu od 1998. kada je ukradena slika Camillea Corota nakon čega više nikada nije viđena.

Lopovi koji su izveli smjelu pljačku u muzeju Louvre u Parizu pobjegli su s nakitom čija se vrijednost procjenjuje na 88 milijuna eura, rekla je u utorak pariška tužiteljica Laure Beccuau. "Važno je umati na umu da je ovo financijska šteta, koja nije ništa u usporedbi s povijesnom štetom uzrokovanom ovom krađom", rekla je tužiteljica radiju RTL.

U onome što su neki političari opisali kao nacionalno poniženje, četiri osobe u nedjelju su provalile u Louvre, popevši se na kat dizalicom, gdje su razbili prozor. Uzeli su predmete iz galerije za kraljevski nakit i pobjegli na motociklima.

Među osam komada ukradenog nakita nalazila se tijara i naušnice kraljice Marije Amalije i kraljice Hortenzije iz ranog 19. stoljeća. Dijadema carice Eugenije pronađena je pred muzejem, navodno ispuštena tijekom bijega. Riječ je o prvoj pljački u Louvreu od 1998. kada je ukradena slika Camillea Corota nakon čega više nikada nije viđena.

Nedjeljna pljačka je ponovo otvorila raspravu o, kako kažu kritičari, lošem osiguranju u francuskim muzejima, koji su daleko manje osigurani od banaka i sve su češća meta lopova. Francuska policija nastavlja s potjerom za skupinom lopova i na slučaju radi oko 60 istražitelja. Dužnosnici kažu da se čini da su lopovi veoma iskusni i da je možda riječ o "stranim" državljanima.

Ključne riječi
Pariz nakit pljačka Louvre

