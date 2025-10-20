Naši Portali
KRAĐA U LOUVREU

Francuska vlada našla se pod pritiskom, desnica bijesna: 'Ovo je poniženje za našu zemlju'

Autor
Nataša Vlašić Smrekar
20.10.2025.
u 21:20

Pljačkaši su u spektakularnoj akciji ukrali osam komada nakita koji zajedno sadržavaju tisuće dijamanata i dragog kamenja

"Ovo je golem propust, lopovi su uspjeli parkirati dizalicu za namještaj usred Pariza i u samo nekoliko minuta popeti se u Louvre, zgrabiti drago kamenje neprocjenjive vrijednosti te time ostaviti ružnu sliku o Francuskoj", rekao je u ponedjeljak francuski ministar pravosuđa Gérald Darmanin za radio France Inter.

'Policija će ih uhititi'

Ključne riječi
pljačka Francuska Louvre

