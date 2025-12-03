Filip Mihalić i njegov otac, bivši saborski zastupnik HDZ-a optuženi za krivotvorenje 1,3 milijun COVID testova

Filip Mihalić (26) i njegov otac Anđelko Mihalić (66), bivši saborski zastupnik HDZ-a, optuženi su za krivotvorenje COVID testova i pranje novca, a optužnicu je protiv njih podigao ŽDO Varaždin. Mlađi Mihalić, kojeg su zbog te priče s COVID testovima, mediji prozvali Corana Kidom, sa svojim ocem tereti se da je od 26. kolovoza 2022. do 25. svibnja 2023. na području Varaždina i u Turskoj krivotvorio brze antigenske COVID testove koji su proizvedeni u Kini. Bila je riječ o proizvođaču koji je bio ovlašten za distribuciju tih testova po EU, a nakon što su ih Mihalići preko svoje tvrtke pribavili, tereti ih se da su u pogonu u Istanbulu organizirali proizvodnju neoriginalnih testova koji oponašaju sastav, izgled i pakiranje originalnih testova.

Prema optužnici proizveli su 1,3 milijuna komada neoriginalnih testova, koje su lažno prikazali kao originalne, da bi ih potom preko svoje tvrtke uvezli u Hrvatsku. Nakon toga su ih prodali tvrtkama i ustanovama na području Hrvatske, Grčke, Rumunjske, Austrije, Španjolske i SR Njemačke, čime su, tvrdi tužiteljstvo, svojoj tvrtki pribavili protupravnu imovinsku korist od 445.932 eura. Filipa Mihalića se tereti i da je od 10. siječnja 2023. pa do 3. studenoga 2023. u Varaždinu, kako bi prikrio da je tih 445.932 eura protupravno stekao prvo sebi ako osnivaču tvrtke taj novac uspalio, a zatim ga stavio u banku i oročio. Tužiteljstvo traži da mu se ta protupravno stečena imovinska korist oduzme.