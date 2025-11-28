Analitičar: Uhićenje glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića ozbiljan je udar na sustav

Današnje uhićenje glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića , izazvalo je veliki odjek u javnosti i medijima. Riječ je o čelniku jednog od ključnih represivnih aparata države, koji je procesuiran zbog sumnje na ozbiljno djelo korupcije, što je političkim analitičarima i stručnjacima dalo povod za raspravu o stanju hrvatskih institucija, ali i odgovornosti političara. Nikolina Borčić s Fakulteta političkih znanosti rekla je u emisiji HRT-a da političari u kriznim trenucima često posežu za emocijama umjesto rješenjima te tako produbljuju podjele među građanima. "U vremenima smo raznih izazova i kada političari nemaju rješenja, a vrlo često nemaju rješenja, posebno brza rješenja - oni onda uzimaju emocije i time polariziraju ljude u maniri one narodne 'zavadi pa vladaj', jer imaju takvu publiku i medijsku publiku i političku publiku koju rasprava ili njezin određeni dio više ne interesira", rekla je Borčić.

S druge strane, politički analitičar Žarko Puhovski ustvrdio je da je uhićenje Mikulića ozbiljan udar za vlast i sustav, jer se jedan represivni aparat okomio na čelnog čovjeka drugog. Situaciju je opisao metaforički: "To podsjeća na onu priču o legendarnoj egipatskoj zmiji koja sama ždere svoj rep. Ali kad se netko hoće razveseliti, treba napomenuti da je to zapravo simbol vječnog kruga. Dakle, to ostaje zatvoreni krug. Stvari se neće bitno promijeniti. To je udar zato što se pokazalo da u vrhu represivnog aparata postoji ozbiljna sumnja na korupciju, a to su oni koji bi trebali biti čuvari". Prisjetio se i čuvene rimske maksime "Tko će čuvati čuvare" te dodao da je situacija posebno zabrinjavajuća jer se sumnje na korupciju sada pojavljuju i u institucijama koje bi trebale jamčiti zakonitost.

Politički i komunikacijski analitičar Jerko Trogrlić komentirao je posljednje događaje u hrvatskim institucijama, smatrajući da je uhićenje glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića ozbiljan udar na sustav. Naglasio je da, bez obzira na osobne simpatije ili animozitet prema bivšem inspektoru, radi se o čelniku jednog represivnog aparata koji je procesuiran zbog sumnje na ozbiljno djelo korupcije. Dodao je da su danas, gotovo "ispod radara", provedene i druge smjene koje se manje tiču javnosti, a više unutarstranačkih odnosa u HDZ-u. Osvrćući se na tumačenje Vlade da je uhićenje povezano s primjenom novog Zakona o pravnim osobama u vlasništvu RH, Trogrlić je izrazio neslaganje s takvim obrazloženjem.

Borčić je također upozorila na ulogu medijskog spektakla u oblikovanju javne percepcije: "Ta pažnja koja se daje političarima koji izvode skandale, spektakle, koji etiketiraju, stvara taj krug gdje ne možemo reći - tko je kriv ili tko je utjecao na koga". Dodala je i da kratki formati i površno konzumiranje vijesti osiromašuju javnu raspravu: "Činjenica je da je razina razgovora i rasprave pala i da smo u dobu kratkih formi. Jako brzo konzumiramo vijesti, ne interesiramo se za detalje, učitavamo svoja značenja, mobiliziraju se emocije i ne čudi onda da imamo takve reakcije".